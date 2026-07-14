Guardias israelíes hirieron con una bala de goma al preso palestino Marwan Barghuti, dice su familia

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Los guardias de prisión israelíes hirieron la semana pasada con una bala de goma en la pierna al prominente preso palestino Marwan Barghuti, denunció su familia este lunes, una acusación que las autoridades de Israel niegan.

Barghuti, un alto mando de Fatah, está preso desde 2002 en Israel, donde fue condenado por su rol en la segunda intifada, un levantamiento durante la década de 2000 en el que hubo sangrientos ataques contra israelíes.

Barghuti es descrito por sus partidarios como «el Mandela palestino».

Su esposa, Fadwa Barghuti, denunció que uno de los guardias de prisión le disparó con una bala de goma en la pierna.

«Es un episodio más de los continuos ataques en su contra», afirmó en Facebook.

Su hijo, Arab Barghuti, dijo que el incidente se produjo en algún momento de la semana pasada en la prisión de Ganot, ubicada en el desierto del Néguev, del que la familia se enteró por su abogado y que no ha recibido tratamiento médico para tratar la herida.

En una carta a los servicios penitenciarios, el abogado de Barghuti, Avigdor Feldman, declaró que su cliente se quejó de haber recibido un disparo en la pierna cuando ambos se entrevistaron.

La AFP tuvo acceso a una copia de la carta.

El Servicio Penitenciario de Israel desmintió la acusación, que calificó de «falsa».

«El Servicio Penitenciario de Israel opera de conformidad con la ley y bajo supervisión judicial constante», argumentó.

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