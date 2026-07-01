Guardiola reconoce al Comité de las Regiones como defensor «de la voz de los ciudadanos»

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Bruselas, 1 jul (EFE).- La presidenta de Extremadura, María Guardiola, reconoció el papel del Comité Europeo de las Regiones (CdR) como defensor «de la voz de los ciudadanos», una institución «que recoge el sentir europeo de cada rincón de los 27 Estados miembros», por lo que recibió el pasado 25 de mayo el XIX Premio Europeo Carlos V.

«Esta edición ha sido especial, hemos premiado una institución que nos representa a todos, que recoge el sentir europeo en cada rincón de los 27 Estados miembros, por encima de cualquier diferencia política y de cualquier personalismo», dijo Guardiola en un breve vídeo emitido este miércoles al inicio del pleno del CdR en el Parlamento Europeo de Bruselas.

El Premio Carlos V, que en su anterior edición recayó en el político y diplomático Josep Borrell, está destinado a reconocer a aquellas personas físicas, organizaciones, proyectos e iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa o a la unificación de la Unión Europea.

El galardón fue entregado en el Monasterio de Cuacos de Yuste (Cáceres) por el rey Felipe VI, que reivindicó en el acto la unidad en la diversidad que representa la Unión Europea, frente a la idea de exclusión en estos tiempos de fragmentación.

«En un momento de incertidumbre e inestabilidad geopolítica, este premio es también un mensaje de esperanza, desde aquí, desde nuestra tierra, desde Extremadura», manifestó Guardiola en el vídeo.

La presidenta extremeña agradeció a la presidenta del CdR, la húngara Kata Tüttő, recibir el premio de manos del monarca español, en un día «que fue muy especial para todos».

Antes del inicio del pleno, Tüttő se fotografió sosteniendo el galardón con la delegación española del CdR, entre los que se encontraban el presidente aragonés, Jorge Azcón; el murciano, Fernando López Miras; o el castellanomanchego, Emiliano García-Page. EFE

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