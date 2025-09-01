Guatemala acepta recibir menores no acompañados tras el bloqueo de deportaciones en EE.UU.

Ciudad de Guatemala, 1 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes que su Gobierno está en disposición de aceptar a unos 150 menores de edad no acompañados desde Estados Unidos, después de que una jueza bloqueara temporalmente los planes de Donald Trump para deportar a cientos de niños guatemaltecos.

«Anunciamos al Gobierno de los Estados Unidos y le indicamos que todo niño no acompañado, que esté en condición de regresar voluntariamente o por orden de juez, nosotros estaremos en condición de recibirlo», dijo Arévalo en rueda de prensa resaltando que «el proceso legal» de EE.UU está «fuera de su control».

En ese sentido, el gobernante dijo que su «programación permite, en condiciones ideales, recibir 150 y pico de niños más o menos cada semana para poder reubicarlos» en base a la capacidad estatal de «identificar a los familiares para facilitar un retorno seguro».

Sin embargo, destacó que «la decisión» sobre el «número y ritmo» del envío de esos menores de edad guatemaltecos no acompañados recae sobre el Gobierno de Estados Unidos.

El presidente de Guatemala hizo ese anuncio después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, y el embajador en Washington, Hugo Beteta, regresaran «muy preocupados» de la situación de los menores en los centros de detención en EE.UU. tras realizar un recorrido, dijo.

El pasado domingo, una jueza estadounidense bloqueó temporalmente los planes del Gobierno del presidente Donald Trump para deportar a cientos de menores guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia de las autoridades.

En concreto, esa decisión ordena al Ejecutivo no deportar durante dos semanas a los niños procedentes de Guatemala, que fueron incluidos en una solicitud de emergencia del Centro Nacional de Derecho Migratorio, para detener su repatriación.

Y se produjo cuando varios de los niños ya se encontraban subidos a aviones que los iban a mandar de vuelta a Guatemala, según el representante del Departamento de Justicia, Drew Ensign.

Según los abogados de los menores, de entre 10 y 16 años, la Administración violó el debido proceso, puesto que los niños tienen casos pendientes ante tribunales de Inmigración, e ignoró las protecciones especiales de quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.

Datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias revelan que EE.UU. tenía bajo custodia a 2.198 menores no acompañados en julio. Pese a que no desvelan sus nacionalidades, la mayoría de menores que cruzan la frontera terrestre entre EE.UU y México solos proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la ONG ‘Save The Children’.

La repatriación supone también un reto para la Administración Trump a la luz del Acuerdo Flores, vigente desde hace tres décadas, pues un tribunal federal en Los Ángeles (California) supervisa actualmente la implementación del pacto al que el Ejecutivo estadounidense ha querido poner fin.

El pacto, que se firmó en 1997 tras años de litigio, establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores de edad indocumentados por más de 20 días y se les debe garantizar su seguridad y bienestar.EFE

