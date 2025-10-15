Guatemala afina los últimos detalles para los Juegos Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 15 oct (EFE).- Guatemala afina los últimos detalles de cara al inicio de los Juegos Centroamericanos 2025, este 18 de octubre, aunque algunos eventos empezarán un día antes.

Las autoridades deportivas daban este miércoles por la tarde los últimos retoques en los pabellones Teodoro Palacios Flores y 7 de Diciembre, situados en el centro de la Ciudad de Guatemala y que serán sede del baloncesto y de deportes de combate.

De acuerdo con la programación, las primeras delegaciones arribaron en las últimas 48 horas al país centroamericano, principalmente en las disciplinas de natación, bádminton y balonmano.

Los Juegos comenzarán el 18 de octubre, aunque las primeras competencias se desarrollarán desde el viernes e incluso repartirán medallas antes de la inauguración oficial, el 20 de octubre.

El director ejecutivo de los Juegos Centroamericanos, José del Busto, dijo en una entrevista con EFE que prácticamente todo está listo para el inicio del evento, que reunirá a más de 3.000 deportistas de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Belice, Nicaragua y Panamá.

Serán 41 deportes los que se celebrarán en las justas deportivas, que vuelven a Guatemala 24 años después desde que organizó el evento por última vez de manera individual en 2001.

Precisamente el país anfitrión es el principal favorito para llevarse la mayor cantidad de medallas, tal y como sucedió en la última edición, en 2017, en Nicaragua.

«Estamos tratando de apoyar en todo a las delegaciones con lo que nos piden, así que ya estamos en ‘modo Juegos'», dijo Del Busto.

Las competencias deportivas se extenderán hasta el 30 de octubre y hacen parte del Ciclo Olímpico de cara a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. EFE

