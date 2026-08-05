Guatemala aprueba una ley para modernizar sus puertos y atraer inversión

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Ciudad de Guatemala, 5 ago (EFE).- El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles una ley para modernizar la infraestructura portuaria y logística del país y agilizar el comercio exterior, que cuenta con el respaldo del sector privado y de Estados Unidos.

La Ley General del Sistema Portuario Nacional, avalada en la madrugada por 123 de los 160 diputados del Parlamento, llevaba años de estancamiento político.

Con la aprobación se creará la Autoridad Portuaria Nacional (APN), cuyo directorio estará integrado por cuatro representantes del sector público y uno del sector privado.

Sin embargo, aún se requiere la sanción del presidente Bernardo Arévalo de León y su posterior anuncio en el gaceta oficial; la norma entrará en vigor 30 días después de dicha publicación.

Las principales gremiales del sector privado – el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Cámara de Industria y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport)- valoraron conjuntamente la aprobación como un paso histórico para dotar de certeza jurídica a las inversiones y dinamizar el comercio.

«Los puertos son una infraestructura estratégica para el desarrollo nacional. Se estima que el 75 % del comercio exterior se moviliza por vía marítima, por lo que contar con un sistema moderno es fundamental para reducir costes logísticos y fortalecer las cadenas de suministro», destacó la Cámara de la Industria en un comunicado.

Tanto las gremiales privadas como los diagnósticos de la normativa coinciden en que las principales terminales marítimas del país, Puerto Quetzal (Pacífico) y Santo Tomás de Castilla (Atlántico), operan al límite por el abandono acumulado de su infraestructura.

Según el sector empresarial, esta saturación genera demoras de hasta 90 días para descargar buques, un sobrecoste logístico que acaba encareciendo los productos al consumidor final.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó la ley como una herramienta clave para profundizar las relaciones comerciales bilaterales y atraer inversión extranjera.

En mayo del año pasado, los gobiernos de Guatemala y EE. UU. acordaron un plan para modernizar Puerto Quetzal, la principal terminal marítima del país, con una inversión inicial de 63,7 millones de dólares, asignado al Cuerpo de Ingenieros del ejército estadounidense. EFE

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