Guatemala asegura arancel cero para el 70 % de sus ventas a EE. UU.

Ciudad de Guatemala, 30 ene (EFE).- Guatemala y Estados Unidos formalizaron este viernes en Washington la firma del Acuerdo Recíproco de Aranceles, un instrumento que garantiza que el 70,4 % de las exportaciones guatemaltecas ingresen al mercado estadounidense con arancel cero, informaron fuentes oficiales.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, destacó la relevancia estratégica de este logro para la economía nacional tras las tensiones arancelarias globales del último año.

«La firma de este acuerdo abre un marco de cooperación, certeza y nuevas oportunidades para quienes producen, trabajan y emprenden en Guatemala», afirmó el mandatario a través de sus canales oficiales.

La firma concreta la reducción pactada en noviembre de 2025 para mitigar los aranceles globales de la administración de Donald Trump. El mercado estadounidense representa el 30,3 % de las ventas externas del país, con un valor de 4.300 millones de dólares en el último año.

El Gobierno aclaró que el pacto no sustituye al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), sino que «lo complementa y lo fortalece, profundizando la cooperación bilateral».

Al respecto, la ministra de Economía, Gabriela García, puntualizó «estamos orgullosos de lo alcanzado, ya que se traducirá en nuevas oportunidades de inversión, empleo y bienestar».

Por su parte, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) valoró el acuerdo como un «paso importante», aunque advirtió que productos agrícolas —como vegetales y frutas no tradicionales— y acuícolas aún enfrentan un arancel del 10%.

La Agexport urgió al Gobierno a gestionar una «segunda fase» de negociación para alcanzar el arancel cero en los productos restantes, señalando que la falta de competitividad frente a países con arancel cero, como México, pone en riesgo miles de empleos e inversiones.

El acuerdo actual beneficia principalmente a la agroindustria, manufactura y el sector textil. EFE

