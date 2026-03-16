Guatemala aumenta operativos para vigilar la especulación con el precio del combustible

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Ciudad de Guatemala, 16 mar (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que su Gobierno aumentó los operativos para vigilar que no exista especulación con el precio de los combustibles ante la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

«Sabemos que muchas familias guatemaltecas están preocupadas por el impacto de la crisis mundial del petróleo, porque si los precios de los carburantes suben en los mercados externos, este dato se puede o no reflejar en la economía del hogar», indicó el mandatario en rueda de prensa.

Arévalo de León aseveró que por ello «estamos en un estado constante de vigilancia» de los expendedores de combustibles, para «evitar que los cambios que puedan suceder se generen por la especulación de gente que se aprovecha de estas situaciones».

Debido a dicha posibilidad, el Gobierno ha aumentado la verificación de los precios por parte de los expendedores de combustibles.

De acuerdo a datos de diversas fuentes, en los últimos 10 días los precios de los combustibles en Guatemala han aumentado entre 0.90 y 1.30 dólares.

En la misma línea, Arévalo de León informó que el viernes pasado el Ministerio de Economía realizó 41 denuncias penales contra expendedores de combustibles ante el Ministerio Público (Fiscalía) por posibles casos de especulación.

Por su parte, la ministra de Economía guatemalteca, Gabriela García, recalcó que se efectúa actualmente un plan denominado «Centinela» con el que se han realizado revisiones en poco más de un centenar de estaciones de servicios de combustible para verificar los precios de la gasolina para vehículos.

Dichas revisiones han tenido lugar especialmente en Ciudad de Guatemala, pero también en algunos municipios en las afueras de la capital del país centroamericano.

El precio del petróleo a nivel internacional ha fluctuado debido a las tensiones en el conflicto de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, donde se comercia un porcentaje importante del crudo a nivel internacional. EFE

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