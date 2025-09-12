The Swiss voice in the world since 1935

Guatemala captura a narcotraficante solicitado en extradición por Estados Unidos

Ciudad de Guatemala, 12 sep (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este viernes a Hamilton Josué Paz Fuentes, de 34 años, conocido como La Osa, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

La captura se logró durante un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, en la aldea El Sitio, en el municipio de Catarina, en la provincia de San Marcos situada en el suroeste, fronteriza con México.

El ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, destacó mediante sus canales oficiales que La Osa fue detenido en «otro operativo de precisión liderado por los agentes antinarcóticos».

Esta detención se suma a la captura de Esdras Gamaliel Carbajal Guerra, alias «Keka», realizada el jueves de esta semana por agentes de la SGAIA en la aldea Chacté, del municipio de San Luis Petén, en la provincia norteña de Petén, fronteriza con México y Belice. Carbajal Guerra es requerido por una corte del Distrito Este de Texas por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos de cocaína.

Según la cartera del Interior, Carbajal Guerra habría integrado una organización de narcotráfico que operaba en América del Sur, Centro y Norteamérica. Se determinó que, entre 2016 y abril de 2024, estuvo a cargo del traslado y la administración de drogas en Guatemala y Honduras, así como en otras partes de la región.

Con la aprehensión de «La Osa», el número de personas capturadas con fines de extradición en 2025 asciende a 23, de las cuales 13 están vinculadas al narcotráfico.

En lo que va de 2025, también las fuerzas públicas de Guatemala han decomisado más de siete toneladas de cocaína. EFE

