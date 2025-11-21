Guatemala competirá con 134 deportistas

Ciudad de Guatemala, 21 nov (EFE).- Una delegación de 134 deportistas representará a Guatemala en los XX Juegos Bolivarianos, que se disputarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho.

La delegación, una de las diez invitadas a este certamen, está encabezada por Sofía Cabrera, carta del país en pentatlón moderno, y la jugadora de bádminton Christopher Martínez, que a su vez han sido designado como abanderados.

La delegación está conformada por 75 hombres y 59 mujeres, y el desafío es buscar el mayor número de medallas en el evento que marca el comienzo del ciclo olímpico, dijo a EFE el Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Guatemala acude a esta cita regional como país invitado por la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), formada por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y el anfitrión, Perú.

La lista de invitados la completan Costa Rica, El Salvador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Barbados, Curazao, Jamaica así como Trinidad y Tobago.

Entre los principales candidatos a medallas destacan el marchista Erick Barrondo, único medallista olímpico en la historia del país (plata en Londres 2012), quien lidera el equipo de marcha junto a José Ortiz y Uriel Barrondo.

Asimismo, destacan el gimnasta Jorge Vega, el nadador Erick Gordillo, la ciclista Gabriela Soto y los experimentados tiradores Enrique y Hebert Brol.

El COG también apuesta por el desempeño de la jugadora de tenis de mesa Lucía Cordero y el de bolos Marvin León.

El equipo guatemalteco llega a Perú fortalecido por el buen desempeño en los recientes Juegos Centroamericanos, que transcurrieron en ese mismo país.

Aunque el objetivo incluye la disputa de medallas en disciplinas donde el país ha mostrado solidez histórica, el COG enfatizó que la prioridad es que sus competidores es que «materialicen el trabajo realizado durante su preparación» y mantengan su progresión técnica y competitiva.

El traslado de los atletas guatemaltecos hacia territorio peruanop comenzó el 20 de noviembre, con grupos escalonados según su calendario de competencia.

Otras disciplinas para tener en cuenta con buenas opciones de medalla son natación, karate do, tiro con armas de caza, navegación a vela, squash y taekwondo. EFE

