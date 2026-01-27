Guatemala detiene a 26 personas por asesinato de 10 policías en ataque pandillero

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 27 ene (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a 26 personas vinculadas al asesinato de 10 policías el domingo 18 de enero en un ataque coordinado atribuido a la pandilla Barrio 18, informó este martes el Gobierno, que mantiene vigente un estado de sitio a raíz del suceso.

El ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, puntualizó en una rueda de prensa que los detenidos son supuestos pandilleros del grupo Barrio 18.

Los 10 policías fueron asesinados en ataques coordinados en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, en represalia después de que las autoridades retomaron el control de tres prisiones donde se registraron motines el sábado 17 de enero.

Las 26 capturas se registraron en el marco del estado de sitio decretado el mismo 18 de enero por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, medida que se extenderá hasta el 18 de febrero, permitiendo la detención de personas sin orden judicial.

«Estamos dispuestos a arreglar esta situación sin importar el costo político», dijo Villeda este martes, cuando sostuvo que no habrá «tregua ni concesiones a los grupos criminales» en Guatemala.

Por su parte, el presidente guatemalteco aseveró en la misma rueda de prensa que «el crimen organizado ya no gobierna las cárceles» del país centroamericano.

Resaltó además que «la violencia terrorista en las calles no es un fenómeno aislado sino el engranaje más brutal de una maquinaria perversa que involucra a muchos actores y poderosos intereses».

Además de los 26 detenidos por su vinculación a los asesinatos de las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil guatemalteca también arrestó a otros 13 pandilleros del Barrio 18 y cinco más de su rival, denominada Mara Salvatrucha.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de estas estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada Renovación I y les retiraron privilegios otorgados por administraciones anteriores.

Los motines registrados en las prisiones el 17 de enero se originaron a partir de la solicitud de los cabecillas de las pandillas de mantener privilegios como el ingreso de comida a domicilio, camas más grandes y aire acondicionado. EFE

oro-jcm/gf/seo

(foto)(video)