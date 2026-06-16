Guatemala dice que reforzó la cooperación con EEUU tras la salida de la exfiscal sancionada

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Guatemala y Estados Unidos reforzaron la cooperación contra el crimen organizado, tras la salida de la ex fiscal general Consuelo Porras, sancionada por decenas de países, dijo el lunes el gobierno guatemalteco.

Porras concluyó en abril una gestión de ocho años marcada por maniobras para impedir la posesión del presidente Bernardo Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.

Debido a ello, la funcionaria fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, como Canadá y Reino Unido, acusada de «corrupta» y «antidemocrática».

«Ellos (Estados Unidos) entienden que estamos ante una nueva era» para combatir el «narcotráfico, las pandillas y el tráfico de personas», dijo en rueda de prensa el ministro del Interior, Marco Antonio Villeda.

Villeda y el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, se reunieron la semana pasada en Washington con funcionarios del Departamento de Estado estadounidense para coordinar el trabajo conjunto contra esos delitos, indicó el ministro.

«Estamos en toda la disposición de colaborar con el gobierno de los Estados Unidos», añadió. Confirmó el retorno de un grupo élite del FBI que trabajaba en la recaptura de jefes pandilleros fugados y que se retiró por falta de apoyo de Porras.

El pasado 28 de abril, el gobierno guatemalteco negó haber acordado ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio contra organizaciones del narcotráfico, como aseguró The New York Times.

El presidente Arévalo sostuvo que Guatemala solicitó a Washington cooperación en sus esfuerzos antidrogas, pero sin incluir presencia militar estadounidense porque requeriría autorización del Congreso.

El domingo, en una entrevista con la cadena CBS, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que su país podría ejecutar en Guatemala acciones como la que dio muerte en Venezuela al jefe de la organización criminal Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero.

Hegseth recordó que Guatemala forma parte de la Coalición Anticárteles de las Américas impulsada por el presidente Donald Trump.

ec/axm/lb