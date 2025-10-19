Guatemala domina el bádminton con cinco oros en los Juegos Centroamericanos

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 19 oct (EFE).- Guatemala dominó este domingo el bádminton de los Juegos Centroamericanos al acreditarse cinco preseas de oro, incluida una del medallista panamericano Kevin Cordón.

El país anfitrión de los juegos se impuso en la jornada final del bádminton y mantiene el liderato del medallero general con poco más de 30 medallas de oro ganadas, mientras Panamá ocupa el segundo puesto con casi 20 preseas, a la espera de la actualización de resultados al final de este domingo.

Cordón, doble medallista de oro en los Juegos Panamericanos (2011 y 2015), doblegó en la final del certamen regional al salvadoreño Uriel Canjura por 2-0.

«En este tipo de eventos el apoyo es increíble», dijo Cordón tras su victoria, al ser secundado por el público guatemalteco que abarrotó las instalaciones de la Federación de Bádminton en Ciudad de Guatemala.

«Le dedico este triunfo a Dios que me está dando esta oportunidad de jugar. Desde 2013 con la lesión que tuve en la rodilla, yo sé que Dios me dio una segunda oportunidad de jugar bádminton. Hasta el día de hoy lo sigo disfrutando de esta manera tan bonita y especial», añadió.

Por su parte, Guatemala también se apuntó oros en dobles mixtos de la mano de Christopher Martínez y Diana Corleto y en sencillos femenino con Nikté Sotomayor.

Cerró la jornada para los locales el triunfo de Martínez y Jonathan Solís en el dobles masculino y de Sotomayor y Adriana Barrios en el dobles femenino.

Hasta la última actualización este domingo, Guatemala lleva 93 medallas ganadas en total, incluidas 36 de oro, por encima de Panamá (49 en total y 13 de oro), transcurridos los primeros tres días de competencia de la edición XII de los Juegos Centroamericanos. EFE

jcm/adl/gbf

(foto) (video)