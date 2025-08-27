Guatemala expresa su preocupación por la situación en Gaza y pide alto al fuego inmediato
Ciudad de Guatemala, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Guatemala expresó este miércoles su «profunda preocupación» por la situación en la Franja de Gaza y pidió un alto al fuego «inmediato».
En un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), la Administración del presidente Bernardo Arévalo de León recordó «la obligación de todos los Estados a respetar el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, así como las resoluciones de las Naciones Unidas».
El Gobierno pidió proteger a la población civil, a liberar a todos los rehenes y que se permita, sin restricciones, el acceso a la ayuda humanitaria.
«Guatemala hace un llamado urgente a las partes al establecimiento de un alto al fuego inmediato y reafirma su disposición a apoyar iniciativas encaminadas al establecimiento de la paz», aseveró la nota de prensa.
El lunes, Israel bombardeó el Hospital Naser, en el sur de Gaza, asesinando en total a 22 personas. Entre las víctimas mortales hay cinco periodistas que trabajaban para medios internacionales y que fueron atacados en el punto en el que solían realizar directos.
Además de los periodistas fallecidos -entre ellos una fotógrafa que colaboraba con la agencia estadounidense de noticias AP y un videógrafo de Al Jazeera-, también hay un estudiante de último año de medicina, tres empleados administrativos del hospital y un rescatista. EFE
