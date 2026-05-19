Guatemala extradita a EE.UU. a un narcotraficante vinculado al cartel de Sinaloa

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Ciudad de Guatemala, 19 may (EFE).- Guatemala extraditó este martes a Estados Unidos a un presunto narcotraficante guatemalteco reclamado por una corte del estado de Florida por sus vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa.

Audías Juncos Vásquez, alias El Cachetes, está acusado por una corte del Distrito Medio de Florida de conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense. Según las investigaciones, tenía nexos con el cartel de Sinaloa.

El hombre, de 28 años de edad, fue entregado a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, según confirmó el Ministerio de Gobernación (Interior).

‘El Cachetes’ fue capturado en febrero pasado en un municipio guatemalteco fronterizo con México, y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía era el presunto encargado de reclutar marineros guatemaltecos para transportar drogas, además de otras acciones ilegales que realizaba para aumentar sus operaciones.

Según informaron autoridades, un hermano del ahora extraditado fue detenido el pasado fin de semana con un cargamento de cocaína en las costas del océano Pacífico del país centroamericano.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada por los carteles internacionales como puente para traficar droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos. EFE

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