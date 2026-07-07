Guatemala inaugura su Feria Internacional del Libro dedicada a Rigoberta Menchú

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Ciudad de Guatemala, 7 jul (EFE).- La XXIII edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala abrió este martes sus puertas en la capital del país, una cita cultural dedicada a la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena quiché Rigoberta Menchú Tum.

El encuentro literario se extenderá hasta el próximo 19 de julio, coincidiendo con la antesala de la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz (1996), el proceso histórico que puso fin a un conflicto armado interno de 36 años que causó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos en el país centroamericano.

La nueva edición de la feria cuenta con Alemania como país invitado de honor, cuya delegación desplegará un pabellón de 130 metros cuadrados y más de 140 actividades orientadas a construir puentes institucionales mediante el diálogo, la educación y la memoria.

Durante la inauguración, César Medina Lara, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, destacó que la feria nació hace 26 años como una iniciativa regional centroamericana de la que hoy permanecen vigentes tres proyectos.

Medina Lara agradeció el apoyo financiero del Gobierno con seis millones de quetzales —unos 775.000 dólares— para descentralizar el acceso a la lectura con ferias en los diferentes departamentos (provincias) de la nación.

Por su parte, Menchú Tum expresó su emoción por el reconocimiento que recibe al serle dedicada la feria, y afirmó que recibir un homenaje en su tierra natal representa una dignificación en vida.

«Recibir un homenaje aquí no solo vale un premio Nobel de paz, no solo vale diplomas y llaves de honor, sino vale todo; para mí esto es un plus muy importante, que me den un abrazo en esta tierra que me vio nacer», afirmó ante el público.

El mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, enfatizó que la muestra conmemora este camino hacia las tres décadas de la paz, un hito que obliga a una construcción cotidiana y que vincula el desarrollo cultural con el bienestar social.

Finalmente, la embajadora designada de Alemania en Guatemala, Friederike Hellner, reafirmó el compromiso de su delegación con la convivencia pacífica y el intercambio de experiencias históricas entre ambas naciones. EFE

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