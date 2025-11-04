Guatemala incauta 292 paquetes de cocaína procedentes de Costa Rica

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 4 nov (EFE).- Las autoridades antinarcóticos de Guatemala incautaron este martes 292 paquetes de cocaína que llegaron al país procedentes de Costa Rica, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil hallaron la droga durante un operativo conjunto con otras autoridades en las instalaciones del Puerto Quetzal, en la costa del Pacífico guatemalteco.

La policía precisó, a través de sus canales oficiales, que el decomiso del cargamento tuvo lugar en la Terminal Portuaria Especializada en Contenedores (TPEC).

En ese lugar se localizó un contenedor que procedía de Puerto Caldera, en Costa Rica, y que tenía como destino final el Puerto Quetzal de Guatemala, detalló el informe policial.

La droga estaba oculta en sacos que simulaban contener fertilizante para palma africana, una técnica utilizada para burlar los controles aduaneros, indicó la entidad de seguridad pública.

Las autoridades destacaron que, con este decomiso de cocaína, Guatemala «reafirma su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional».

Hasta el mes de septiembre, las fuerzas antinarcóticas habían decomisado más de 7,7 toneladas de cocaína, deshabilitado siete pistas clandestinas de aterrizaje y destruido más de 13,4 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

El Ministerio Público (Fiscalía) abrió una investigación para establecer si el cargamento de cocaína tenía como destino algún cartel del narcotráfico en Guatemala o si solo estaba de paso hacia otro país.

Detención de una mexicana con marihuana

Por otra parte, la Policía informó de la detención de una mujer mexicana que se trasladaba como pasajera en un autobús por una carretera de la provincia de Retalhuleu, en la costa sur guatemalteca.

La institución precisó que la mexicana, identificada solo como Rosa, de 48 años y conocida como ‘Chavelita’, transportaba más de 22 kilos de marihuana.

Según las investigaciones, Rosa abordó el autobús en la frontera de Tecún Umán, en la provincia de San Marcos (suroeste), limítrofe con México, y se dirigía hasta la ciudad de Guatemala. EFE

oro/ao/adl/cpy