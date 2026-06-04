Guatemala incauta un cargamento de armas presuntamente enviado desde EE.UU.

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Ciudad de Guatemala, 4 jun (EFE).- Las fuerzas de seguridad incautaron un cargamento de armas en un puerto del Atlántico guatemalteco, en el que había 24 rifles y dos pistolas, las cuales supuestamente fueron enviadas al país centroamericano desde Estados Unidos, informaron este jueves las autoridades.

Según la Policía Nacional Civil, las armas fueron localizadas en un contenedor que estaba en la bodega de la Empresa Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, en el departamento (provincia) caribeño de Izabal.

El cargamento fue encontrado durante una inspección y control que realizaron agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), precisó la Policía en sus canales oficiales.

La institución policial detalló que en el contenedor fueron localizados y confiscados 24 rifles y dos pistolas, así como tres cañones, dos tolvas y 3.037 municiones.

Las fuerzas de seguridad ya habían interceptado material ilícito en la misma terminal el miércoles, cuando localizaron otra pistola, según fuentes policiales.

Tras este nuevo hallazgo, las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para establecer el destino final de todo el armamento.

El pasado 15 de mayo, los agentes de la SGAIA también incautaron un lote de armas y municiones procedentes de Estados Unidos en el interior de las bodegas de la misma empresa portuaria.

Durante esa diligencia se decomisaron dos fusiles, un rifle, seis pistolas, un revólver, doce cargadores y 3.399 municiones de diferentes calibres.

Según las investigaciones preliminares, el contenedor que provenía de territorio estadounidense tenía como destino final el municipio de Santa Cruz Barillas, en la provincia noroccidental de Huehuetenango, fronteriza con México. EFE

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