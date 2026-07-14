Guatemala llevará tres medallistas olímpicos a Santo Domingo 2026

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Ciudad de Guatemala, 14 jul (EFE).- Guatemala competirá con una delegación de 480 atletas, incluidos tres medallistas olímpicos, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo (República Dominicana), informaron este martes las autoridades deportivas del país.

De acuerdo con el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), la delegación está conformada por 213 mujeres y 267 hombres que competirán en 38 de los 40 deportes que se disputarán en las justas regionales.

La delegación es la más numerosa en la historia con la que el país centroamericano participará en estos juegos, que se celebraron por primera vez en 1926 en México con participación de los locales, Guatemala y Cuba.

Según datos del COG, hasta ahora las delegaciones guatemaltecas más numerosas en estas justas habían sido las de Mayagüez 2010, con 416 deportistas, y Barranquilla 2018, integrada por 428 atletas.

Según informó el COG en sus cuentas oficiales, entre los integrantes de la delegación se destacan los tres únicos atletas que han conquistado medallas olímpicas para Guatemala, quienes encabezarán las aspiraciones del país en estos Juegos.

Se trata de Erick Barrondo, quien hizo historia en los olímpicos de Londres 2012 al convertirse en el primer atleta guatemalteco en colgarse una medalla, la de plata, en la marcha de 20 kilómetros.

También la tiradora Adriana Ruano, quien en los Juegos Olímpicos de París 2024 puso a Guatemala en lo más alto del podio con la medalla de oro en la prueba de foso femenino.

Otro medallista olímpico que estará en Santo Domingo es Jean Pierre Brol, quien ganó el bronce en foso masculino en París y junto a Barrondo y Ruano son unas de las tres promesas guatemaltecas en los Centroamericanos y del Caribe.

Además, está Kevin Cordón quien llegará a República Dominicana como el guatemalteco con una mayor cantidad de medallas de oro (8) en bádminton en la historia de estos juegos.

Asimismo, contará con figuras emergentes como los abanderados de la delegación, Alejandra Higueros, en taekwondo (número 1 del ranking mundial), y Erick Gordillo, en natación (triple medallista de oro en la última edición en San Salvador 2023).

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán entre el 24 de julio y el 8 de agosto con más de 6.000 atletas de 37 países que buscarán plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Guatemala tendrá participación en ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, boliche, boxeo, ciclismo, ecuestres, esgrima, esquí náutico, e-sports, fútbol, gimnasia, golf, hockey sobre césped y judo.

También en karate, levantamiento de pesas, luchas, natación, patinaje, pentatlón moderno, ráquetbol, remo y canotaje, rugby, sóftbol, squash, surf, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, tiro con armas de caza, triatlón, navegación a vela y voleibol. EFE

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