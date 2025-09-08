The Swiss voice in the world since 1935

Guatemala lucha de manera «incansable» contra las pandillas y el narcotráfico dice Arévalo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Guatemala, 8 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este lunes que su Gobierno mantiene una «lucha incansable» por la seguridad ciudadana, que había sido entregada por «otros a las maras y el narcotráfico».

En rueda de prensa, el mandatario resaltó los avances este año en decomisos de drogas, narcotraficantes extraditados y requisas en centros penitenciarios.

«Estamos haciendo lo que nadie hizo: estamos entrando a los campos de plantación (de drogas), estamos metiendo presos a los líderes (de las pandillas) y estamos ingresando a los barrios que parecían intocables para quienes gobernaron en el pasado», expuso el gobernante.

Arévalo de León también destacó un operativo en la víspera en el barrio El Gallito, en el centro de Ciudad de Guatemala, considerado como zona roja por su peligrosidad, como parte de «el esfuerzo por retomar el control de nuestras calles», lo que «es una prioridad» del Gobierno.

«Esto implica una etapa en la que el crimen organizado y sus socios en el poder intentarán todo para no perder los privilegios que han venido acumulando. Pero nosotros no vamos a ceder», expresó el presidente.

Por su parte, la viceministra de Gobernación (Interior), Claudia Palencia, sostuvo que las fuerzas de seguridad «están enfrentando con firmeza al narcotráfico y al crimen organizado».

Palencia detalló que este año se han incautado más de 7.000 kilos de cocaína, así como tres millones de matas de hoja de coca, amapola y marihuana. De igual manera, recalcó que se han capturado a doce personas reclamadas en extradición por narcotráfico en Estados Unidos.

«Hemos impactado a once organizaciones criminales», afirmó la funcionaria.

Actualmente, el Gobierno de Arévalo de León mantiene una fuerte pugna con las pandillas por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad Renovación I para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines en los centros penitenciarios.

El traslado de los cabecillas de las pandillas se realizó a raíz del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital guatemalteca dos días antes, presuntamente a manos de miembros de la ‘Mara Salvatrucha’, durante el velorio de un supuesto integrante de la pandilla rival ‘Barrio 18’, acribillado el 28 de julio. EFE

oro-jcm/gf/jrg

(Foto) (Video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR