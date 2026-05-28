Guatemala niega un acuerdo con EE.UU. para realizar bombardeos contra carteles en el país

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Ciudad de Guatemala, 28 may (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aclaró este jueves que su Gobierno solicitó a Estados Unidos una intensificación de la cooperación existente en materia de equipos, capacitación e inteligencia contra el narcotráfico en el territorio guatemalteco, pero desmintió que se contemplen bombardeos conjuntos con tropas estadounidenses.

Las declaraciones del mandatario surgen tras una publicación del diario estadounidense ‘The New York Times’ que afirma que el país centroamericano habría aceptado realizar ataques aéreos conjuntos con Washington contra cárteles de la droga a partir del próximo mes, tras una supuesta llamada el 19 de mayo entre Arévalo y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

«Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tienen los Estados Unidos en combatir a las redes del narcotráfico», precisó el gobernante guatemalteco.

Al detallar los requerimientos específicos de la petición a Washington, el presidente explicó que esto «va a implicar tener acceso a equipo, tener acceso a capacitación, tener acceso a expertos para el apoyo, por ejemplo, en la planificación de operaciones a nivel estratégico o a nivel táctico».

Arévalo de León enfatizó que las operaciones contra el crimen organizado se ejecutarán en estricto apego a la legalidad.

«Guatemala no firma ningún acuerdo que no sea con la Constitución y con la legislación en la materia. De manera que lo que estamos firmando son tipos de colaboración que se han estado dando en el pasado y que lo que esperamos es que se intensifiquen», reiteró el mandatario guatemalteco.

La polémica generada por la información del rotativo neoyorquino coincide con las fuertes tensiones regionales en torno a la estrategia de seguridad de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en marzo pasado fundó el Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen transnacional integrada por gobiernos de derecha como Argentina, El Salvador y Ecuador, pero a la que ejecutivos progresistas como los de Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no sumarse.

EE.UU. mantiene bajo el modelo de cooperación con Ecuador un polémico esquema de asesoría militar en redadas terrestres y ataques aéreos, el cual ha despertado alertas internacionales tras reportarse que un bombardeo en la frontera norte ecuatoriana afectó por error a una granja lechera.

«Nosotros no tenemos conocimiento del acuerdo que firmó Ecuador con los Estados Unidos de América, el nuestro implica la intensificación de los acuerdos que ya hemos venido diciendo», zanjó Arévalo de León al descartar cualquier comparación.

Trump ha presionado a México, limítrofe con Guatemala, para que acepte ese tipo de operaciones como las de Ecuador, pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha cerrado la puerta a cualquier ataque estadounidense en su territorio por considerar que vulneraría la soberanía de su país. EFE

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