Guatemala participará en los Juegos Centroamericanos con 681 deportistas

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 7 oct (EFE).- Guatemala, país anfitrión de los Juegos Centroamericanos que se disputarán del 18 al 30 de octubre, competirá con 681 deportistas, una delegación que fue juramentada este martes.

La delegación guatemalteca estará abanderada por el nadador Robertos Bonilla y la luchadora de taekwondo María Alejandra Higueros.

Las competencias deportivas transcurrirán en 10 departamentos (provincias) de Guatemala, con subsedes en Panamá y Honduras.

Los Juegos Centroamericanos serán el primer evento del ciclo olímpico de cara a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, ya que el próximo año serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo (República Dominicana) y en 2027 se llevarán a cabo los Juegos Panamericanos en Lima.

La inauguración de los Juegos Centroamericanos está programada para el próximo 20 de octubre en el Ciudad Cayalá, una zona comercial y empresarial ubicada a pocos kilómetros del centro de la capital del país.

De acuerdo a las autoridades, serán alrededor de 3.000 los deportistas procedentes del istmo que participen en el evento.

«Ser abanderada no es tanto una responsabilidad, sino que me hayan nombrado es una felicidad y no me la creo», declaró Higueros durante la ceremonia en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores.

«Tenemos una emoción muy grande de poder competir aquí en casa, ante nuestras familias y cuerpo técnico. Son gente que nos ayuda en el proceso, pero que no pueden estar siempre», añadió.

Los abanderados guatemaltecos serán escoltados en la inauguración por Alan Maldonado (karate) y Ana Patricia Morales (boliche). EFE

