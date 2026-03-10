Guatemala reafirma su respaldo a la CIDH contra el crimen organizado

Ciudad de Guatemala, 10 mar (EFE).- Guatemala reafirmó este martes su respaldo a la nueva resolución sobre «Crimen Organizado y Derechos Humanos en las Américas» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazando los modelos de seguridad basados exclusivamente en la represión o estados de excepción permanentes.

Durante el 195 Período de Sesiones que se celebra del 9 al 13 de marzo en la capital guatemalteca, la embajadora de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos ( OEA), Claudia Escobar, subrayó que el país ha optado por un «enfoque equilibrado» frente a amenazas como el narcotráfico y la extorsión.

Escobar enfatizó que las respuestas reactivas no desarticulan las estructuras criminales ni atienden las causas de fondo, como la exclusión y la desigualdad.

«Seguridad y derechos humanos deben avanzar juntos. Un enfoque transversal de derechos humanos fortalece la legitimidad y la eficacia de las políticas de seguridad», afirmó la diplomática.

Asimismo, advirtió que los estados de emergencia no deben convertirse en una respuesta permanente a desafíos estructurales.

La postura guatemalteca se alinea con los 50 lineamientos presentados por el segundo vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa , quien destacó que la región concentra un tercio de los homicidios globales pese a tener solo el 9% de la población mundial.

Caballero instó a los Estados a romper la «falsa dicotomía» entre eficacia policial y respeto a las garantías fundamentales.

Para desarticular la operatividad criminal y garantizar la viabilidad democrática, Escobar explicó que Guatemala apuesta por fortalecer la independencia judicial para evitar la cooptación del Estado y golpear el lavado de activos con el fin de asfixiar financieramente a las bandas.

Además, la estrategia prioriza la prevención social para frenar el reclutamiento de jóvenes y busca blindar a periodistas y operadores de justicia como una condición esencial para la democracia.

Finalmente, la embajadora hizo un llamado a la cooperación regional para combatir fenómenos transnacionales como el tráfico de armas y de personas , tras asegurar que ningún país puede enfrentar este desafío de forma aislada. EFE

