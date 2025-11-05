Guatemala recupera y repatria 61 bienes culturales desde México

Ciudad de Guatemala, 5 nov (EFE).- Las autoridades guatemaltecas recuperaron y repatriaron 61 piezas arqueológicas y bienes culturales localizados en territorio mexicano, informaron este miércoles los ministerios de Exteriores y Cultura.

Las piezas fueron entregadas de forma voluntaria por una guatemalteca residente en México y la repatriación se concretó el martes con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de ese país.

En un comunicado, las carteras de Relaciones Exteriores y de Cultura y Deportes precisaron que los bienes culturales fueron recuperados en Guanajuato, México.

Entre ellos figura un cántaro tipo Chinautla con decoración zoomorfa, considerado de gran valor patrimonial por su singularidad.

El conjunto de piezas incluye, además, fragmentos de cerámica prehispánica y 32 piezas de indumentaria tradicional de danzas guatemaltecas.

Una aerolínea comercial contribuyó con el traslado de los bienes a Guatemala, detalló el comunicado.

Según el Gobierno, los bienes permanecerán en resguardo temporal en el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala para su proceso de climatización y registro, antes de ser trasladados a un museo nacional.

Las autoridades no precisaron el período en el que los bienes fueron sustraídos del territorio guatemalteco y solo reiteraron el compromiso con la protección, recuperación y preservación del patrimonio cultural, parte de la identidad y memoria histórica del pueblo guatemalteco.

El 13 de enero de este año, los dos ministerios guatemaltecos junto con el Gobierno de México coordinaron la devolución de otro conjunto de piezas arqueológicas que pertenecían a Guatemala.

En esa ocasión, México entregó 29 piezas arqueológicas y 25 bienes que forman parte del patrimonio cultural guatemalteco.

La entrega se hizo como parte del Convenio de Protección y Restitución de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos entre México y Guatemala. EFE

