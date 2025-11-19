Guatemala registra cuatro fallecidos y casi 1.500 damnificados por el frío

Ciudad de Guatemala, 19 nov (EFE).- Las autoridades de protección civil informaron este miércoles que la época fría de 2025, que comenzó a inicios de noviembre, deja ya cuatro fallecidos y casi 1.500 damnificados en Guatemala.

Las bajas temperaturas, algunas de las cuales han estado acompañadas de fuertes lluvias y vientos tanto en la capital como en el interior del país, persistirán en las próximas horas, según los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El ente científico prevé que Guatemala sea afectada en esta temporada por al menos 16 frentes fríos, los cuales se prolongarán hasta febrero del próximo año.

Según el informe divulgado este miércoles por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la época fría ha dejado hasta ahora cuatro muertos, 1.493 damnificados y 7.830 afectados, de los cuales solo 18 se encuentran en albergues.

Una portavoz de la institución explicó a EFE que la temporada de lluvias de 2025 aún continúa en el país y se espera que concluya a finales de este mes.

Las precipitaciones casi duplicaron este año las víctimas mortales con respecto a 2024, con un saldo de 65 fallecidos, siete desaparecidos y 42 heridos en el territorio nacional.

Además, se contabilizan casi 14.000 damnificados, más de 71.300 afectados, 350 casas y nueve puentes destruidos, así como daños en 1.033 carreteras, 53 centros educativos y 43 edificios públicos.

Guatemala es uno de los 10 países del mundo con más alto riesgo ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con las Naciones Unidas.

El año pasado, la época lluviosa dejó 35 fallecidos, dos desaparecidos y 17 heridos, aunque la cifra de afectados superó los 8 millones y los damnificados sumaron más de 23.700.

Según la Conred, en 2024 se registraron 2.976 incidentes que incluyeron la destrucción de 14 puentes y daños en otros 95, así como en 24 edificios, 1.046 carreteras y 295 escuelas.

Asimismo, las lluvias causaron daños severos en 498 viviendas, moderados en 21.939 y leves en 1.295 propiedades. EFE

