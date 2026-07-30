Guatemala se acerca al quinto lugar, México y Colombia libran cabeza a cabeza en ciclismo

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Santo Domingo, 30 jul (EFE).- Guatemala se apoyó este jueves en su equipo de fosa en tiro con escopeta para acercarse a solo un oro de República Dominicana, que ha sostenido un quinto lugar aferrado al judo, el taekwondo y el esquí náutico, al acercarse el final de la primera semana de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Los equipos de Guatemala dominaron la competición de fosa en tiro con escopeta bajo la modalidad de mixtos.

Los guatemaltecos Fernando Brol Cardenas y Adriana Ruano Oliva se quedaron con la medalla de oro tras alcanzar la marca de 31 platos pulverizados.

Asimismo, sus compatriotas Ana Soto Abril y Jean Pierre Brol Cárdenas obtuvieron plata, destruyendo 27 platillos.

República Dominicana finalizó en el quinto puesto en San Salvador con un total de 111 medallas. Logró 25 de oro, al igual que Puerto Rico, pero acumuló 36 metales de plata por los 27 de la isla vecina y 50 preseas de bronce, mientras los puertorriqueños sumaron 44.

En esa oportunidad, Guatemala compitió bajo la bandera de Centro Caribe Sports, ya que su Comité Olímpico fue suspendido por el Comité Olímpico Internacional (COI), debido a problemas legales entre dirigentes guatemaltecos.

Bajo la bandera de Centro Caribe Sports, Guatemala ocupó la sexta posición con 17 medallas de oro, 27 de plata y 35 de bronce.

A ese quinto lugar en Santo Domingo también se acerca Puerto Rico, que quedó un peldaño debajo de los dominicanos en San Salvador, cuando los quisqueyanos se llevaron dos medallas de oro en el karate en el último de competición.

La delegación puertorriqueña acumula 8 oros, 9 platas y 13 bronces.

México y Colombia, cabeza con cabeza en ciclismo

México y Colombia continúan su dominio en el ciclismo de los Juegos de Santo Domingo y así confirman el favoritismo de larga data en ese deporte.

Ambas delegaciones ocupan desde inicios de los Juegos el primer y segundo lugares en el medallero general.

En el ciclismo, Colombia lleva 6 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, mientras que México acumula 6 preseas doradas, igual cantidad de plata y 4 de bronce.

Este jueves, México subió a lo más alto del podio en la prueba de madison masculino con Ignacio Prado y Ricardo Peña, que sumaron 72 puntos, más que suficientes para el segundo lugar que ocupó Venezuela con 59 tantos.

Para Peña es la segunda presea dorada que aporta para México, pues el miércoles conquistó el oro en la modalidad de ómnium.

El tercer lugar correspondió a los colombianos Brayan Sánchez y Jordan Parra, con 57 puntos.

El binomio de Colombia, integrado por Elizabeth Castaño y Lina Hernández, se colgó el oro en la final de la prueba Madison Femenino, en la continuación de los certámenes de pista en el Velódromo Olímpico

Poco tiempo después, la dupla colombiana de Elizabeth Castaño y Lina Hernández superó en un ajustado ‘sprint’ a las mexicanas Sofía Arreola y Yarelis Acevedo en la prueba madison femenino.

Las colombianas finalizaron con 43 puntos, México con 40, mientras que Teniel Campbell y Alexi Costa, de Trinidad y Tobago, acumularon 39 puntos para colgarse el bronce.

La competencia madison comprende la participación de un binomio que da 60 vueltas a la pista, equivalente a 20 kilómetros y pueden hacer relevos de manera mutua durante el trayecto. EFE

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