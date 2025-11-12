Guatemala se juega la vida ante Panamá y espera acariciar clasificación mundialista

3 minutos

Ciudad de Guatemala, 12 nov (EFE).- Las selecciones de Guatemala y Panamá se juegan la vida este jueves en un partido crucial de la eliminatoria para el Mundial de Fútbol que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Cualquiera de los dos equipos que pierda el duelo que se disputará en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el sur de la capital guatemalteca, podría decirle adiós al sueño mundialista.

El 8 de septiembre pasado, la selección guatemalteca le sacó un empate 1-1 a los canaleros en el Rommel Fernández, y el juego decisivo está a las puertas.

El equipo de Guatemala, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, es el más presionado por ser el local y tiene entusiasmados a millones de aficionados del país que quieren ver a la selección por primera vez en una copa del mundo de fútbol.

La selección guatemalteca llega a este partido en el tercer lugar del Grupo A de la Tercera Ronda final de la eliminatoria de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) con 5 puntos.

El grupo lo lideran las selecciones de Surinam y Panamá, ambas con 6 puntos, mientras que El Salvador tiene 3. Solo faltan dos jornadas, incluyendo la de este jueves, para que termine la ronda.

El ganador de este grupo, al término de la ronda, se clasificará de forma directa al próximo mundial. Surinam se enfrenta este jueves a El Salvador de local.

Tanto el equipo que dirige Tena como el danés Thomas Christiansen, que comanda a Panamá, llegan al estadio con un solo objetivo: obtener la victoria para acariciar la clasificación.

El estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol, se convertirá este jueves en una verdadera caldera cuando miles de seguidores de la Azul y Blanco se den cita al coloso para aupar al equipo que nunca ha llegado a un mundial.

El sueño de Guatemala está a solo 180 minutos, pues cierra la eliminatoria el 18 de noviembre de local frente a Surinam.

– Alineaciones probables:

Guatemala: Nicholas Hagen; José Pinto, Aaron Herrera, Salvador Estrada, José Morales; Stheven Robles, Jonathan Franco, Antonio de Jesús López, Rudy Muñoz, Óscar Santis y Rubio Rubín.

Seleccionador: Luis Fernando Tena (México).

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Erick Davis; Carlos Harvey, Edgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Aníbal Godoy y José Fajardo.

Seleccionador: Thomas Christiansen (Dinamarca-España).

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (México).

Hora: 20:00 hora local (02:00 GMT del viernes).

Estadio: Manuel Felipe Carrera, en el sur de la capital guatemalteca. EFE

