Guatemala se suma a Brasil, México y Argentina en el dominio en la natación

2 minutos

Luque (Paraguay), 12 ago (EFE).- Las delegaciones de Brasil, México, Argentina y Guatemala se adjudicaron las medallas de este martes en la natación de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción.

La brasileña Stephanie Balduccini se llevó la medalla de oro en los 100 metros estilo libre femenino con un tiempo de 54 segundos y 91 centésimos. La colombiana Isabella Bedoya paró los cronómetros en 56.15 y se quedó con la plata. Y la uruguaya Angelina Solari se colgó el bronce con 56.27.

Poco después, el brasileño Guilherme Caribe se alzó con la dorada al imponerse con un crono de 47.54, mientras que la plata fue para el mexicano Andrés Dupont con 48.14 y el bronce para el bahameño Lamar Taylor con 48.51.

Braza para Brasil y Guatemala

En la categoría de los 200 metros braza, el oro se lo llevó la brasileña Ágatha Amaral con un tiempo de 2 minutos, 30 segundos y 9 centésimos. La plata fue para la panameña Emily Santos con 2:30.17, y el bronce quedó con otra brasileña, Lysy Brandao con 2:33.72.

El guatemalteco Roberto Bonilla se alzó con la presea dorada en la misma especialidad al cumplir el recorrido en 2 minutos, 12 segundos y 60 centésimos. El brasileño Guilherme Camossato se colgó la plateada con 2:12.69, y el chileno Angeli Lazzerni la de bronce con 2:14.23.

México y Argentina, dominan en espalda

En la final de 100 metros espalda, la mexicana Celia Pulido se llevó la medalla dorada con 1:00.82, la argentina Cecilia Dieleke se hizo acreedora a la de plata con 1:01.22 y la brasileña Julia Ferreira a la de bronce con 1:02.82.

De su lado, el argentino Ulises Saravia, con 53.89, el virginense estadounidense Maximillian Wilson, con 54.31 y el bermudense Jack Harvey hicieron el oro, la plata y el bronce en los 100 metros dorso masculino.

Brasil, amo del libre y el relevo

Los brasileños fueron los amos absolutos de los 800 metros libres tanto en femenino como en masculino.

Las mujeres se impusieron con Leticia Fassina con un tiempo de 8:40.88, lo que no le dejó otra que ponerse la de plata a la colombiana Tiffany Murillo con 8:48.35 y el bronce fue para la mexicana Sharon Guerrero 8:49.46.

Los hombres ganaron gracias a Stephan Steverink con 7:54.49, dejando con la plata a su compatriota Joao Campos con 8:00.99, y el mexicano Paulo Strehlke se quedó con el bronce con 8:02.87.

En la última prueba de la noche, el equipo de Brasil se impuso en la prueba del relevo 4×100 combinado mixto con 3:51.55 sobre Argentina, que terminó la prueba con 3:52.02, y sobre Colombia, que terminó tercera con 3:58.01. EFE

laa/hbr

(foto)