Guatemala y Canadá estrenarán conexión aérea directa vía Montreal

Ciudad de Guatemala, 30 sep (EFE).- El Gobierno de Guatemala anunció este martes el inicio de operaciones de Air Canada en el país centroamericano, con la apertura de una nueva ruta de vuelos directos que conectarán Montreal y la Ciudad de Guatemala a partir del próximo 2 de octubre.

La Cancillería guatemalteca detalló -en un comunicado- que la nueva ruta servirá «para la conectividad internacional» de la nación que preside Bernardo Arévalo de León con Canadá

Precisamente, este martes el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, recibió en su despacho a los representantes de Air Canada, Luis Noriega y Charles Daoust, para dar la bienvenida oficial a la nueva ruta, a solo dos días del vuelo inaugural.

«Este nuevo enlace aéreo representa un paso importante para impulsar el turismo, el comercio y el intercambio cultural entre Guatemala y Canadá», puntualizó la Cancillería.

La nueva ruta se mantendrá activa hasta el 29 de abril del próximo año y el itinerario fue planificado como un vuelo de temporada, diseñado para satisfacer la alta demanda de viajeros canadienses que buscan escapar del frío invernal hacia destinos con sol y calor.

La aerolínea Air Canada ha programado tres vuelos semanales, con una duración de trayecto de cinco horas y treinta minutos.

Este enlace no es solo turístico, sino estratégico, ya que desde Montreal, los pasajeros guatemaltecos podrán acceder a toda la red aérea de Canadá y a múltiples destinos internacionales, afirma el comunicado.

Guatemala espera recibir durante 2025 un total de 3,4 millones de turistas y aumentar en más de un 10 % las llegadas de visitantes registradas a la nación centroamericana en 2024, según cálculos oficiales. EFE

