Guatemala y El Salvador abren una nueva ruta aérea directa para dinamizar el turismo

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Ciudad de Guatemala, 13 jul (EFE).- El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la aerolínea TAG Airlines inauguraron este lunes una nueva conexión aérea directa entre Ciudad de Guatemala y la capital salvadoreña, San Salvador, que busca dinamizar el flujo de visitantes y los negocios entre ambas naciones centroamericanas.

La nueva ruta operará con cuatro frecuencias semanales utilizando aeronaves ATR 72-500 con capacidad para 72 pasajeros, con las que la aerolínea proyecta transportar a unos 8.000 viajeros mensuales y generar 65 nuevos empleos directos en las terminales y áreas de mantenimiento de ambos países.

El Salvador representa el principal mercado emisor de turistas para Guatemala, pues solo durante 2025 recibió más de 1,5 millones de visitantes salvadoreños, quienes llegaron al país por motivos vacacionales, familiares y de comercio transfronterizo.

«Esta nueva ruta ofrece una alternativa más rápida y cómoda que el traslado terrestre, facilitando que cada vez más personas puedan movilizarse entre ambos países», afirmó el director de Desarrollo de Producto Turístico del Inguat, Mario Maldonado.

Por su parte, el embajador de El Salvador en Guatemala, Hugo Rodríguez, destacó que la iniciativa fortalecerá la integración económica de las pequeñas y medianas empresas hoteleras y gastronómicas de la región. EFE

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