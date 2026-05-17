Guatemaltecos celebran fin de la gestión de fiscal sancionada por EEUU

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Cientos de guatemaltecos celebraron este sábado con música, petardos y parodias el fin de ocho años de gestión de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países que la acusan de corrupta y antidemocrática.

Porras concluyó este sábado su mandato marcado por acciones para impedir la posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.

Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.

El presidente juramentó la víspera al nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, el mismo día que Porras presentó su último informe donde denunció intentos para desacreditar su trabajo. García Luna asumirá el domingo.

Ante un público congregado este sábado frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) en la capital guatemalteca, algunos portando banderas del país, una activista subió a una tarima improvisada para parodiar a Porras, con el cabello recogido, pañoleta en el cuello y gafas de montura negra.

Durante su representación, afirmó que debía «mantener en la impunidad» a los expresidentes Jimmy Morales (2018-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024), quienes la designaron en el cargo y a quienes nunca investigó pese a señalamientos de corrupción.

Entre «abucheos» de un público cómplice con la parodia, Marroquín se retiró del escenario simulando llorar y balbuceando «no me quiero ir» mientras cargaba una caja con sus «pertenencias».

Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.

Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.

La fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.

ec/gv