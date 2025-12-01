Guerásimov informa a Putin de toma de Pokrovsk y Vovchansk durante visita a comandancia

Moscú, 2 dic (EFE).- El jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia informó este martes al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de la toma de las ciudades ucranianas de Pokrovsk (Donetsk) y Vovchansk (Járkov) durante una visita del mandatario a la comandancia militar de las tropas rusas que combaten en Ucrania.

«Las fuerzas de la agrupación militar Vostok (Este) liberaron la ciudad de Krasnoarméisk (nombre ruso de Pokrovsk) y continúan aniquilando las unidades del enemigo en Dimitrov (Mirnograd, ciudad satélite de Pokrovsk)», señaló Guerásimov durante la reunión, transmitida por la televisión pública rusa.EFE

