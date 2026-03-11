Guerra en Irán «carece de legitimidad y legalidad», dice canciller chino a par pakistaní

Pekín, 11 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este martes una conversación telefónica con su par pakistaní, Mohammad Ishaq Dar, en la que aseveró que los orígenes del conflicto en Oriente Medio «carecen tanto de legitimidad como de legalidad» y que «su continuación solo resultará en más bajas innecesarias».

Wang indicó que el «requisito fundamental para evitar que la situación se deteriore aún más es que Estados Unidos e Israel pongan fin a sus operaciones militares», según un comunicado publicado este miércoles por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que su país «no aprueba los ataques contra los Estados del Golfo» y «condena todos los actos dirigidos contra instalaciones civiles y civiles inocentes».

Wang también se refirió al conflicto entre Pakistán y Afganistán, sobre el que dijo que «la prioridad inmediata es evitar que el conflicto se agrave y regresar a la mesa de negociaciones lo antes posible», ante la escalada militar lo largo de la llamada Línea Durand, la frontera de facto que separa ambos países y que ha sido históricamente una fuente de tensiones entre Kabul e Islamabad.

«China apoya firmemente los esfuerzos antiterroristas de Pakistán y espera que este continúe realizando sus máximos esfuerzos para garantizar la seguridad y la protección del personal, los proyectos y las instituciones chinos dentro de Pakistán», agregó el ministro chino.

Por su parte, Ishaq Dar «agradeció los esfuerzos de mediación» del gigante asiático en dicha contienda, según el comunicado de la Cancillería china.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por «violar la soberanía» del país persa.

En los últimos días, Wang ha reiterado que este es un conflicto «que no debería haber estallado».

El enviado especial chino para Oriente Medio, Zhai Jun, se encuentra en la región realizando una «mediación activa» en el conflicto y manteniendo contactos con las partes implicadas para promover la desescalada y el retorno a las negociaciones, informó recientemente la Cancillería china.

Las autoridades chinas han abogado además en los últimos días por «mantener la seguridad de las rutas marítimas», ante la coyuntura de que el 45 % del petróleo que importa China llega a través del Estrecho de Ormuz. EFE

