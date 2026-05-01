Guerra en Irán alcanza en EEUU los niveles de rechazo a los conflictos de Irak y Vietnam

3 minutos

Washington, 1 may (EFE).- El rechazo de los estadounidenses a la guerra en Irán ya alcanza niveles de desaprobación comparables a los conflictos de Irak y Vietnam, en un contexto de incertidumbre económica y riesgo de ataques terroristas, reveló este viernes una encuesta de The Washington Post, ABC e Ipsos.

El 61 % de los encuestados afirmó que las acciones militares lanzadas por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica fueron un error, y menos del 20 % dijo creer en el éxito de las operaciones, como proclama el presidente estadounidense, Donald Trump, al reiterar que Washington ya ganó la guerra al destruir las capacidades militares iraníes.

Un 39 % no consideró que las acciones militares en Irán hayan sido exitosas, mientras que el 41 % dijo que es muy temprano para saberlo.

A pesar de las bajas cifras generales de aprobación, el 79 % de los republicanos respaldaron a Trump al afirmar que tomó la decisión correcta al iniciar el conflicto. Entre los votantes independientes que se inclinan hacia el Partido Republicano, un 52 % dijo estar a favor del conflicto y un 46 % en contra, según The Washington Post.

Ante la pregunta de si EE.UU. debería llegar a un acuerdo de paz definitivo con Irán, aún en términos desfavorables para Washington, el 48 % de los encuestados dijo estar de acuerdo, mientras que un 46 % prefirió un aumento en la presión a Teherán para llegar a mejor pacto aunque esto signifique la ruptura de la actual tregua.

El 65 % no confió en que un acuerdo para poner fin a la guerra impida que Irán desarrolle armas nucleares, uno de los objetivos principales del conflicto, según Trump.

Una mayoría del 61 % afirmó que las acciones militares contra Irán aumentan las posibilidades de ataques terroristas contra estadounidenses y un 56 % dijo creer que ponen en riesgo las relaciones de Washington con los aliados, que no fueron consultados antes del comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Además, un 60 % dijo que el conflicto eleva el riesgo de que la economía estadounidense entre en recesión.

La interrupción del paso por el estrecho de Ormuz por Irán como represalia a la guerra ha provocado la ruptura de cadenas de suministros dependientes de la estratégica vía de mercancías y crudo, por donde pasaba el 20 % del petróleo mundial; ha disparado el precio de los hidrocarburos y ha sumido a los mercados en la incertidumbre.

La encuesta, realizada entre 2.560 adultos entre el 24 y 28 de abril pasados, también publicó los números de sondeos pasados sobre los conflictos en Irak, Afganistán, Yugoslavia, el Golfo Pérsico y Vietnam.

Un 64 % de los estadounidenses dijo a principios de 2007 que la guerra en Irak fue error y un 61 % se mostró en contra de las operaciones militares en Vietnam en mayo de 1971, una opinión negativa que subió al 74 % en 1990 y luego se situó en un 71 % cinco años después. EFE

ygg/fpa