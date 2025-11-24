Escombros y drones: en la zona fronteriza entre Líbano e Israel

¿Fue un ataque aéreo o explotó una mina? El equipo «Zulu» del Observer Group Lebanon escuchó un estruendo y está atento a cualquier señal de humo. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

Desde la guerra de 2024, la línea de fronteriza entre Líbano e Israel se ha convertido en una tierra de nadie devastada. Nos unimos a un equipo de observadores militares de las Naciones Unidas en patrulla del lado libanés.

Acabamos de bajar de los vehículos cuando escuchamos una explosión a lo lejos. Una columna de humo se eleva a unos diez kilómetros al sureste. El capitán Julien saca sus prismáticos y describe lo que ve. El líder de la patrulla, el capitán Leighton, lo anota. En ese momento no estaba claro si el estruendo se debía a un ataque o a una operación de desminado. Mientras, un dron sobrevuela la zona, claramente audible.

Esa fue la primera parada de la patrulla del Observer Group Lebanon, que forma parte de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU más antigua del mundo. Ese día, el equipo estaba compuesto por cuatro personas, el capitán suizo Julien, líder de la patrulla, el capitán Leighton de Nueva Zelanda, el capitán ruso Anton y el traductor libanés Ali. Todos forman parte de la misión UNTSO en Líbano y, como es habitual entre los miembros de esta misión, los oficiales solo se identifican por sus nombres de pila.

Qué es la UNTSO La Organización de Supervisión de la Tregua de las Naciones UnidasEnlace externo (UNTSO, por sus siglas en inglés) es la misión de paz más antigua de la ONU en el mundo. Fue creada en 1948 para supervisar el alto el fuego entre Israel y los estados árabes vecinos. Un total de 388 efectivos, entre personal militar y civil, están desplegados en Líbano, Siria, Jordania, Egipto e Israel. Algunos de ellos realizan misiones como la que se describe aquí en varios países. En Líbano trabajan en estrecha colaboración con la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), cuyo mandato está previsto que finalice a finales de 2026. Actualmente, 14 miembros de las fuerzas armadas suizas están desplegados con la UNTSO, en todas las estaciones y en los cinco países cubiertos por su mandato. El jefe de misión también es suizo. El mayor general Patrick Gauchat es, por tanto, el oficial militar suizo de mayor rango en la ONU. En total, alrededor de 300 miembros de las fuerzas armadas suizas participan en operaciones de apoyo a la paz en el extranjeroEnlace externo.

Estamos en Al-Qaouzah, un pueblo cristiano a dos kilómetros de la Línea Azul, la línea de demarcación entre Líbano e Israel. Los observadores militares, que siempre van desarmados, colocan una bandera azul clara de la ONU en un poste de hierro que sobresale de un montón de escombros. Hasta hace poco, allí había una casa. Fue destruida en los altercados de 2024. Hoy, están instalando su primer puesto de observación temporal en ese mismo lugar.

La bandera tiene como objetivo identificar claramente a los observadores militares. Porque ellos mismos también están siendo vigilados. El dron que sobrevuela la zona probablemente nos seguirá durante toda la patrulla. Sin embargo, no se reportará: «Según nuestras normas, dos observadores de dos países diferentes deben poder verlo y no solo escucharlo». Esta mañana, a principios de noviembre, la niebla es densa y la visibilidad reducida. ¿De quién es el dron? «Aunque no podamos verlo, suponemos que muy probablemente es un dron israelí», afirma el capitán Julien.

Es evidente que el dron pertenece a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Israel mantiene un control muy estrecho sobre su vecino del norte. Sus drones operan en todo el país: en la capital, Beirut; en el valle de la Bekaa, al este; y especialmente en el sur, cerca de la frontera.

Previa Próxima Cada puesto de observación temporal del Grupo de Observadores en Líbano (OGL) está marcado con una bandera azul de la ONU. Aquí, en la aldea de Qouzah, a pocos kilómetros de la línea de demarcación. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch La OGL vigila la línea de demarcación entre Líbano e Israel, conocida como la Línea Azul. Los equipos recorren la línea y registran lo que ven. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch Los observadores militares están desarmados. Su mandato es supervisar el alto el fuego entre Israel y sus vecinos árabes desde 1948. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch La aldea de Ramyeh está a un kilómetro de la línea de demarcación. Como otras decenas de pueblos, fue completamente destruido por las fuerzas israelíes. Al fondo se ve una antena israelí; toda la zona fronteriza está vigilada. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch Los edificios fueron destruidos con cargas explosivas o maquinaria de construcción. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch El capitán Julien y el capitán Leighton del equipo zulú toman nota si registran alguna novedad. A veces, los combatientes de Hezbolá regresan a hurtadillas y cuelgan banderas para marcar su presencia. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch El cuartel general de los observadores militares se encuentra en el campamento de la FPNUL de Naqoura, en el sur del país, a la vista de la Línea Azul. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch Imagen 1

Estos vuelos de drones constituyen violaciones del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Líbano e Israel en noviembre de 2024. El mandato del Observer Group Lebanon es registrar y reportar este tipo de infracciones. Los observadores militares se adhieren estrictamente al principio de imparcialidad de la ONU; no hacen acusaciones durante la patrulla y se muestran mesurados en sus palabras hacia mí.

La región es un bastión del Hezbolá chiíta. Comenzó a lanzar cohetes contra Israel tras el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023. Israel respondió, aniquilando el liderazgo de Hezbolá en una guerra corta y extremadamente sangrienta en 2024, y destruyendo lo que se cree que era gran parte de su arsenal. Desde entonces, la organización ha quedado severamente debilitada militarmente, pero continúa ejerciendo influencia en la política libanesa.

Los observadores documentan las violaciones

Continuamos nuestro recorrido hacia la línea de demarcación. Desde el puesto de observación se podían ver varios pueblos, con edificios destruidos por todas partes. La localidad de Ramiyah destaca por sus calles llenas de escombros. El pueblo ha sido completamente arrasado. La mayoría de los edificios han quedado reducidos a un par de alambres; hay montones de escombros por todas partes; muchas carreteras son intransitables y todavía quedan numerosos artefactos sin explotar.

Ramiyah es uno de decenas de pueblos que han sido destruidos por el ejército israelí. Todo lo que se encontraba a aproximadamente un kilómetro de la Línea Azul (línea fronteriza) ha desaparecido. «Los edificios fueron primero alcanzados por ataques aéreos y artillería, y luego volados con explosivos», explica el capitán Julien.

Israel ha creado esta zona de seguridad a lo largo de toda la Línea Azul, donde el ejército no permite ninguna reconstrucción. Mientras, algunos habitantes regresan a sus pueblos más alejados. Sin embargo, Ramiyah pertenece a zona prohibida. Quienes intentan volver se encuentran con disparos de advertencia o granadas aturdidoras lanzadas desde drones. Aun así, algunas fotos de mártires y banderas siguen colgadas entre las ruinas de Ramiyah: Hezbolá quiere dejar claro que no tiene intención de marcharse.

Desde Ramiyah también se puede ver un puesto avanzado israelí. El ejército mantiene todavía cinco puestos ilegales en territorio libanés, otra violación del acuerdo de alto el fuego. También se observan torres de radio y un muro fronterizo que recorre toda la longitud de la Línea Azul, destinado a impedir ataques desde territorio libanés.

Crece la presión sobre Líbano

Antes de la guerra, Ramiyah contaba con unos 3.000 habitantes. Todos han huido hacia el norte. Un regreso no parece posible; al menos, no hasta que se encuentre una solución política.

El capitán suizo Julien está destinado en Líbano con el UNTSO desde este verano. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

En los días previos a la patrulla, el ejército israelí atacó objetivosEnlace externo en el sur de Líbano y en el valle de la Bekaa. Varias personas murieron y muchas resultaron heridas. Israel aseguró que se trataba de miembros de Hezbolá y acusó a la organización de reconstruir su arsenal, lo cual está prohibido por el acuerdo de alto el fuego. Según medios israelíes, más de 300 miembros de Hezbolá han muerto desde la firma del acuerdo, mientras que la ONU habla de más de 100 víctimas civiles. También existen discrepancias en cuanto al número de personas afectadas.

En Beirut, muchos temen actualmente una nueva guerra. Ahora que la situación en Gaza está más tranquila, Israel podría lanzar un golpe definitivo contra Hezbolá. Para un país ya gravemente afectado, esta es una perspectiva aterradora. En 2024, miles de personas murieron y más de 1,2 millones fueron desplazadas, casi una quinta parte de la población. Decenas de miles aún no han podido regresar a sus hogares.

Según el acuerdo, Hezbolá debe retirarse del sur de Líbano y permitir ser desarmado por el gobierno libanés. Existen versiones diferentes sobre el grado en que eso se está cumpliendo. «El ejército libanés ha reforzado sin duda su presencia en el sur durante el último año», afirma el capitán Julien.

Los ataques israelíes y la creciente presión diplomática de Estados Unidos para desarmar a Hezbolá representan un gran problema para el gobierno libanés. En caso de un enfrentamiento abierto, el país teme un nuevo conflicto civil.

Observadores militares necesarios a largo plazo

Nuestra patrulla continúa su recorrido por distintos pueblos de la región. Siempre que es posible, los observadores interactúan con los locales, se reúnen con los alcaldes y conversan con los agricultores sobre la cosecha. «La ONU tiene buena reputación en la región. Para la gente de aquí, su presencia significa que el mundo está observando», explica el capitán Julien.

Nos detenemos a almorzar en un restaurante, donde sirven lahm bi ajeen recién hecho, una especie de empanada de carne. La gente está acostumbrada a la presencia de los soldados de la ONU, pero un par de jóvenes quieren tomarse una foto conmigo. ¿Enviarán la imagen del rostro desconocido a Hezbolá? El capitán Julien se encoge de hombros ante mi pregunta.

Al final de la patrulla, los observadores militares redactan su informe en la base de la ONU en Naqoura. Se confirma que la explosión que escuchamos fue un ataque del ejército israelí a un automóvil en un pueblo cercano. El objetivo era, según se informa, un miembro de Hezbolá. Una persona murió y varias resultaron heridas. Se esperan más ataques de este tipo en los próximos días.

¿Qué le depara el futuro a la UNTSO? El mandato de la misión mucho más amplia de la UNIFIL se extiende hasta finales de 2026, tras lo cual irá reduciendo gradualmente sus operaciones en Líbano. Eso probablemente significará un papel más destacado para la UNTSO en una región que ha experimentado intensas tensiones y conflictos abiertos durante décadas. No obstante, nadie quiere hacer predicciones: aquí puede pasar mucho en apenas un año.

Editado por Benjamin von Wyl. Texto y vídeo adaptados del alemán y del inglés por Carla Wolff.

