Huida desde Sudán: cómo apoya Suiza a quienes buscan protección en Egipto

Muchas personas refugiadas sudaneses llegan a Egipto con lo estrictamente necesario. Y cada vez se ven más obligadas a abandonar el país. Keystone / EPA

Alrededor de un millón de personas procedentes de Sudán se encuentran actualmente en Egipto, más que en cualquier otro país. Suiza apuesta por un enfoque directo: apoyar a personas refugiadas que se ayudan entre sí.

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Desde el inicio de la guerra en Sudán, cada vez más personas buscan protección en los países vecinos. Sin dinero ni documentos es difícil sobrevivir en El Cairo, especialmente cuando se llega solo con una mochila, cuenta a SWI swissinfo.ch una mujer refugiada que vive allí. Por miedo a represalias, prefiere no ver su nombre en los medios. Muchas personas refugiadas temen ser deportadas nuevamente a Sudán. Según ACNUR, un retorno seguro y duradero no es posible por ahora.

La guerra civil en Sudán lleva años. Muchas personas que han debido escapar al extranjero se ven condenadas a esperar. AFP

«Muchas personas que regresan no lo hacen por seguridad, sino por falta de alternativas. En sus regiones de origen suelen encontrar casas destruidas, infraestructuras inexistentes y casi ningún acceso a ayuda», señala la Agencia de la ONU para las Personas Refugiadas en un comunicado publicado en febrero.

Las personas sudanesas que buscan protección en Egipto —un país que se recupera lentamente de una crisis económica— suelen carecer de alojamiento seguro y tienen acceso muy limitado a la atención sanitaria y a la educación.

Además, desde 2023 se multiplican los informes sobre detenciones arbitrarias y deportaciones a Sudán. En declaraciones a The New Humanitarian, personas refugiadas explicaron recientemente que la policía egipcia les confiscó los documentos de ACNUR, las detuvo y las expulsó del país.

Suiza —al igual que muchos otros países occidentales— ha reducido su ayuda pública al desarrollo en los últimos años.

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Al mismo tiempo, Suiza ha reorientado una parte importante de estos recursos hacia el continente africano. Para Sudán y sus países vecinos —que acogen a cuatro millones de personas refugiadas— el Parlamento suizo también aprobó fondos adicionales en el ámbito de la cooperación internacional.

Una parte de estas contribuciones suizas se destina a pequeños grupos locales en los que personas procedentes de Sudán que viven en Egipto se brindan apoyo mutuo. «La colaboración con organizaciones de comunidades de personas refugiadas está evolucionando de forma positiva», afirma Mélanie Gugelmann, portavoz del Ministerio suizo de Asuntos Exteriores.

El enfoque es sencillo: que las personas afectadas apoyen a otras personas afectadas, con el fin de generar el mayor grado posible de comprensión mutua. «Gracias a la estrecha cooperación con socios locales, es posible cubrir necesidades básicas de manera más eficaz y más cerca de las comunidades afectadas», señala la portavoz.

Ahorro de costes mediante ayuda directa

Según las autoridades suizas, este enfoque funciona. Desde 2018, por ejemplo, la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (COSUDE) apoya un programa que permite a personas refugiadas ayudar a otras personas refugiadas en una gran ciudad egipcia.

«Estos grupos trabajan con eficiencia en el uso de recursos y mantienen vínculos estrechos con quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, lo que les permite atender directamente sus necesidades», explica Gugelmann. Tras la fase inicial, el presupuesto anual se ha mantenido prácticamente igual. «Aun así, cada año se ha logrado llegar a un número mayor de personas», añade.

Sin embargo, la crisis de personas refugiadas está lejos de resolverse. El Ministerio de Exteriores de Suiza prevé que la cifra de quienes buscan protección desde Egipto seguirá aumentando. El objetivo del apoyo suizo para las sudanesas y los sudaneses en Egipto es fortalecer a las comunidades de personas refugiadas y asegurar que la ayuda llegue de la forma más directa posible. «Queremos trasladar más recursos —y también más atención— hacia las organizaciones locales», afirma Gugelmann. De ese modo, la ayuda puede tener un impacto aún mayor.

El apoyo helvético

Los gastos de la ayuda pública al desarrollo (APD) de la COSUDE ascendieron en 2025 a un total provisional de 2150,6 millones de francos. África constituye una prioridad central: 485,5 millones de francos —es decir, alrededor del 31% de todas las contribuciones bilaterales de la COSUDE— se destinaron en 2025 a programas en el continente africano.

La priorización es especialmente evidente en Sudán. Allí, las contribuciones bilaterales de la COSUDE pasaron de 10,1 millones de francos en 2021 a 46,8 millones en 2025, más que cuadruplicándose. Ello se debe, entre otras razones, a un crédito adicional aprobado por el Parlamento por un total de 50 millones de francos para Sudán y cuatro países vecinos que han acogido en conjunto a cuatro millones de personas refugiadas procedentes de Sudán. También en Egipto aumentaron los fondos bilaterales, pasando de 12 a 19 millones de francos en el mismo periodo.

Actualmente, la COSUDE apoya en África un total de 378 proyectos bilaterales, de los cuales 14 están dedicados a Sudán y 20 a Egipto.

Edición, Benjamin von Wyl, adaptación al español, Patricia Islas

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