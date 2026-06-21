JD Vance en Suiza para las negociaciones de paz con Irán
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha llegado a Suiza para participar en las negociaciones de paz con funcionarios iraníes en el complejo turístico de montaña de Bürgenstock.
Vance y su esposa llegaron a la base aérea de Emmen, en Suiza, alrededor de las 6 de la mañana. «Espero que podamos avanzar en la cuestión nuclear y también en el alto el fuego en el Líbano», declaró Vance a su llegada.
El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente de EE. UU., Donald Trump, llegaron a Suiza con antelación para ocuparse de los aspectos técnicos de las negociaciones.
La delegación iraní en Suiza incluye al presidente del Parlamento, Mohammed Bagher Ghalibaf, que ejerce de negociador jefe, y al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.
Pakistán y Catar también anunciaron la presencia de mediadores, entre ellos el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.
EE. UU. e Irán ya han firmado un memorando de entendimiento para negociar una serie de cuestiones fundamentales para poner fin al conflicto de Oriente Medio. En un principio, estaba previsto que las conversaciones comenzaran el viernes, pero se retrasaron debido a los continuos combates entre Israel y Hezbolá en el Líbano.
Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta a un nuevo derramamiento de sangre en el Líbano, pero el ejército estadounidense se ha comprometido a mantener abierta esta ruta marítima vital.
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Conversaciones de paz sobre Oriente Medio, auspiciadas por Suiza
Adaptado por Patricia Islas
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