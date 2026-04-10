Philippe Lazzarini: «Suiza se ha mostrado extremadamente tímida en el conflicto israelo-palestino»

«En Gaza, cerca de 400 personas de la organización han perdido la vida y el 80 % de sus instalaciones han quedado destruidas», afirma Philipp Lazzarini. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Philippe Lazzarini dirigió la agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas palestinas (UNRWA, en sus siglas en inglés) desde 2020 y hasta finales de marzo pasado. El suizo hace un balance sombrío de su mandato, marcado por la guerra en Gaza y los ataques contra la UNRWA, al tiempo que critica la postura de Suiza.

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«Hay ira, hay amargura, hay tristeza», admitió Philippe Lazzarini ante los micrófonos de la radiotelevisión pública suiza RTS, unidad hermana de Swissinfo. «En los últimos dos años, la UNRWA ha sido objeto de ataques incesantes», subraya el comisionado general de la agencia de la ONU.

Cerca de 400 personas que colaboran en la agencia han sido asesinadas en Gaza y el 80 % de las instalaciones de la organización han sido destruidas. Las leyes aprobadas en Israel impiden ahora la presencia de la UNRWA en Jerusalén Este, mientras que su sede ha sido confiscada. «Hemos visto a miembros del Gobierno israelí regocijarse, cuando se trata de lugares que, según el derecho internacional, son inviolables», recuerda Philippe Lazzarini.

Supervivencia amenazada

Philippe Lazzarini considera que la agencia se enfrenta a un cuestionamiento más profundo. «Hoy pagamos el precio de que la destrucción de la UNRWA se haya convertido en un objetivo político».



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Según él, este objetivo pretende cuestionar el estatuto de persona refugiada para los palestinos y las palestinas. «Los legisladores en Israel son extremadamente claros», prosigue Lazzarini.

En este contexto, insiste en el papel de la agencia, que presta servicios esenciales a la población. «Si se desmantela la UNRWA hoy, se impediría a la población acceder a los servicios de atención primaria, de salud pública y a la educación», advierte, refiriéndose en particular a la situación en Irak en 2003.

Al ser cuestionado sobre estas acusaciones, Philippe Lazzarini asegura que se han llevado a cabo varias investigaciones y que «ninguna ha sido concluyente». También menciona «más de una veintena de evaluaciones externas», realizadas en particular por Estados miembros y la Comisión Europea, que no han puesto de manifiesto tales vínculos.

Críticas contra Suiza

Al ser preguntado también sobre la posición de Suiza en el conflicto israelo-palestino, el responsable de la ONU se muestra crítico. «Lo que más me ha dolido es que Suiza haya estado ausente a la hora de defender el derecho internacional».

Lamenta, en particular, que Berna no haya logrado organizar una conferencia de las partes de los Convenios de Ginebra. «Suiza se ha mostrado extremadamente tímida en el conflicto israelo-palestino», añade, refiriéndose a las «violaciones extraordinariamente graves» constatadas sobre el terreno.

En su opinión, ciertas dinámicas políticas internas podrían explicar esta postura, citando en particular la importancia del grupo parlamentario de amistad con Israel.

Philippe Lazzarini (62) no tiene previsto jubilarse. «Soy demasiado joven para eso», sonríe. Al término de su mandato, tiene previsto tomar distancia y anuncia que quiere escribir un libro dedicado a estos dos últimos años.

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Adaptación: Patricia Islas

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