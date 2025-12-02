¿Quedarse o volver? La difícil situación de la población refugiada siria en Líbano

Un asentamiento de tiendas en Saadnayel, en el este del Líbano, fotografiado durante la primavera de 2019. Años después, las condiciones de vida siguen siendo las mismas. Keystone / AP

Más de un millón de sirios viven en el Líbano. Muchos niños sirios no conocen otra vida que la de campamentos improvisados. Tras la caída del régimen de Assad, algunos han regresado, mientras decenas de miles vuelven a huir.

En el Líbano, la política está muy fragmentada y es raro que todos los partidos coincidan en algo. Sin embargo, hay un reclamo que todos comparten: que la población refugiada siria deje el país.

Según estimaciones del ACNUREnlace externo, aún viven en el país más de 1,1 millones de sirios. Es aproximadamente una sexta parte de la población del pequeño Estado, lo que convierte al Líbano en el país con la mayor proporción de refugiados del mundo.

Tras la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad en 2024, muchos en el Líbano —tanto libaneses como refugiados— esperaron que el retorno pudiera convertirse en realidad. Pero la situación sigue siendo compleja.

«En Siria no queda nada para nosotros», dice Hannah Djasem, mientras espera en la puerta del centro escolar, junto con otras mujeres, para recoger a su hijo Omar. Hace 14 años huyó con su familia desde Idlib hacia el Líbano, y desde entonces viven en un asentamiento improvisado de tiendas en Saadnayel, en la llanura de la Bekaa, cerca de la frontera con Siria. Están apenas tolerados por el Estado libanés, sin perspectivas y en condiciones cada vez más difíciles.

Hannah Djasem y su hijo Omar. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

Omar acude a clases en el centro de la ONG Salam, que trabaja con niños refugiados sirios. Más de 260 menores reciben allí educación básica y participan en actividades recreativas. En Salam, los padres cuentan a su vez con apoyo psicosocial. Por otro lado, también acuden niños de familias libanesas pobres, que por ejemplo no pueden pagar el transporte a las escuelas oficiales.

Otros 90 niños están en lista de espera, pero la organización carece de fondos para contratar más docentes. «Es importante poder ofrecer a los niños, además de educación, seguridad y una sensación de normalidad», explica Islem Said, de Salam.

El conflicto entre Israel y Hezbolá en 2024 provocó también destrucción y desplazamientos en la llanura de la Bekaa; y el enfrentamiento continúa. Pese al alto el fuego alcanzado entre Israel y el Líbano en noviembre de ese año, la situación sigue siendo muy tensa. Israel continúa realizando frecuentes operaciones militares contra Hezbolá en territorio libanés, sobre todo en el sur del país y en la Bekaa.

Durante la visita a Saadnayel, el zumbido de los drones israelíes era claramente audible y constante. «Esta situación contribuye al estrés persistente que sufren los niños», afirma Said.

Por qué informamos sobre esto Suiza está presente en el Líbano con múltiples programas de ayuda, y su embajada en Beirut también es responsable de las relaciones diplomáticas con Siria. En el país trabajan tanto la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) como numerosas ONG. Los proyectos mencionados están implementados por la organización local Salam – Lebanese Association for Development and CommunicationEnlace externo, que actúa como socia ejecutora de la ONG suiza Terre des hommesEnlace externo. Del 13 al 20 de diciembre, la organización suiza Glückskette (Cadena de Solidaridad) llevará a cabo una semana de solidaridadEnlace externo. Con los fondos recaudados se financiarán proyectos destinados a proteger a los niños contra la violencia y el abuso, incluidos los descritos en este reportaje. Glückskette es una fundación dedicada a recaudar fondos para personas en situación de necesidad y constituye el brazo humanitario del grupo mediático SRG, al que también pertenece Swissinfo.

Los recortes de la ONU afectan a la población refugiada

Que los niños sirios puedan acceder a la escuela en el Líbano está lejos de ser algo garantizado: solo la mitad de los cerca de 500.000 menores en edad escolar pueden estudiar. Prácticamente todo el sector de atención a refugiados depende de financiación internacional, que disminuye cada año.

La historia reciente del Líbano influye también en la población refugiada. Una profunda crisis económica en 2019 redujo el PIB a la mitad y empobreció a gran parte de la población libanesa. La pandemia del Covid-19, la explosión en el puerto de Beirut en 2020, el bloqueo político y la guerra de 2024 agravaron aún más la situación.

La situación económica es, por tanto, muy complicada, y en todo el mundo se están recortando los presupuestos de ayuda internacional. Djasem cuenta que antes recibía 140 dólares del ACNUR. «No era mucho, pero ayudaba a pagar el alquiler de la tienda». Hace algunos meses ese apoyo fue eliminado. Dos de sus hijos adolescentes abandonaron la escuela y ahora trabajan. Lo mismo hacen su marido, dos hijos mayores y ella misma, cuando hay trabajo.

«Todos trabajamos, pero no avanzamos», lamenta Djasem. En el mercado laboral libanés, los sirios enfrentan restricciones estrictas: solo se les permite trabajar en agricultura, construcción o limpieza. Los salarios son muy bajos y los prejuicios contra los sirios están profundamente arraigados.

Como la familia de Djasem, cientos de miles de refugiados se encuentran ante la misma disyuntiva: vivir en la extrema pobreza a un lado u otro de la frontera. Tras la caída de la dictadura de Assad, regresaron unos 200.000 sirios según estimaciones. Sin embargo, llegaron 100.000 nuevos refugiados, sobre todo de minorías religiosas que temen al nuevo régimen islamista de HTS (Hayat Tahrir al Sham, una organización armada que opera principalmente en Siria). Y algunos de los que regresaron volvieron luego al Líbano porque no encontraron forma de sobrevivir en la Siria liberada.

El tiempo se agota

Por otro lado, el Líbano está aumentando la presión para que la población siria regrese a su país. Aun así, el gobierno reconoce que los refugiados sufren discriminación.

«Hay racismo contra los sirios en este país, eso es evidente», afirma el viceprimer ministro Tarek Mitri, que trabaja por el diálogo interreligioso en un Estado multiconfesional. «Pero los refugiados son sobre todo instrumentalizados de forma demagógica por los partidos políticos», añade Mitri. Insiste en que no suponen una amenaza para el Líbano.

Tarek Mitri, viceprimer ministro del Líbano. Giannis Mavris / SWI swissinfo.ch

«Durante décadas no hemos tenido verdaderas relaciones diplomáticas con Siria. Apenas estamos comenzando ahora a construirlas», señala Mitri. Y uno de los puntos centrales es, por supuesto, qué ocurrirá con la población refugiada.

A pesar de su difícil situación, la familia de Hannah Djasem intenta ahorrar todo lo que puede. Quieren reconstruir la casa destruida en su localidad de origen, dice ella, «para poder regresar y vivir con dignidad».

Editado por Benjamin von Wyl. Adaptado del alemán por Carla Wolff.

