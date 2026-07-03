Suiza: Varios drones desconocidos han aparecido sobre una instalación militar

La política y el ejército coinciden: la amenaza que suponen los drones es considerable. En la imagen se ve un dron del ejército suizo en Elm (mayo de 2026). Keystone / Gian Ehrenzeller

Unos drones «en formación» sobrevolaron una instalación militar suiza. Así lo explica el jefe del Ejército. Según el Ejército, este tipo de incidentes han aumentado. Los círculos políticos ocupados en temas de seguridad, tanto de la izquierda como de la derecha, están preocupados y exigen más medidas de defensa contra los drones.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

4 minutos

Desde hace meses, aparecen repetidamente drones desconocidos por toda Europa. La mayoría de las veces sobre aeropuertos, centrales nucleares o instalaciones militares. Se sospecha que Rusia está detrás de muchas de estas acciones. Los drones se consideran parte de la guerra híbrida.

Hasta ahora, en Suiza solo se habían producido sobrevuelos aislados de drones sospechosos, en los que presuntamente se espiaba una instalación o se creaba confusión de forma deliberada.

El pasado fin de semana, Benedikt Roos, jefe del Ejército, informó en el cuartel de Berna a las unidades de milicia presentes sobre un incidente de mayor envergadura que hasta ahora se desconocía. Varios drones desconocidos sobrevolaron una infraestructura crítica.

«El operador me dice que se han producido sobrevuelos de drones en sus instalaciones. Y no un sólo dron, sino varios drones en formación», explica Benedikt Roos. «Esto ya no es una simple travesura de niños. Se necesita cierto conocimiento técnico para poder enviar formaciones de drones sobre infraestructuras críticas». Los drones desaparecieron después y no se tiene ni idea de quiénes fueron, añadió Roos.

A petición de la Radio y Televisión Pública Suiza SRF, el ejército no quiso revelar, por motivos de seguridad, dónde tuvo lugar el incidente. Se limitó a decir lo siguiente: «El avistamiento se refiere a una instalación militar. No daremos a conocer más detalles al respecto. El ejército está detectando cada vez más sobrevuelos de drones en la zona de las tropas y las infraestructuras militares».

«La guerra híbrida lleva tiempo en marcha»

Las políticas especializadas en seguridad de distintos partidos coinciden, por una vez. El incidente es preocupante y debe tener consecuencias.

«Hay que tomárselo muy en serio; se trató de una acción concertada, como las que ya hemos visto en muchos otros países», afirma Andrea Gmür, senadora del Partido El Centro por el cantón de Lucerna. «La guerra híbrida lleva ya tiempo en marcha, algo de lo que, al parecer, aquí aún no nos habíamos dado cuenta hasta hoy.»

Miembros del Partido Liberal Radical Suizo y del Partido Popular Suizo especializados en seguridad se expresan en términos similares. Y también la senadora del Partido Socialista de Solothurn, Franziska Roth, se muestra preocupada. El ejército debe reforzar urgentemente su defensa contra los drones. «Los fondos deben destinarse allí donde la amenaza es mayor, y está demostrado que eso es precisamente en el caso de los drones».

««Unos cuantos guardias ya no bastan»»

El ejército no ha revelado si se ha podido localizar a las personas que dirigen los drones. En el cuartel de Berna, el jefe del ejército afirmó que hay que mejorar la protección de las infraestructuras críticas. «Ahora debemos revisar todo este catálogo de infraestructuras críticas. Porque toda la problemática de los drones no estaba incluida hasta ahora. Pensábamos que, si contábamos con unos cuantos guardias, nadie podría entrar. Pero hoy en día la situación es completamente diferente».

Según el ejército, ahora se registran sistemáticamente los avistamientos de drones. También se está estudiando la posibilidad de establecer una zona de prohibición de vuelo sobre la instalación afectada, sobre la que se han avistado varios drones.

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Nuestro boletín sobre política exterior Suscríbase a nuestro boletín si desea recibir información y artículos de a fondo sobre la política exterior suiza. leer más Nuestro boletín sobre política exterior

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI