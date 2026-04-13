Conclusiones de las elecciones en Rumanía: ¿qué hacer contra la injerencia política en TikTok?

Una manifestante con una pancarta que pone: «¡Rumanía: 2024, no 1984!». Las protestas en Bucarest tuvieron lugar en noviembre de 2024, después de que el candidato Calin Georgescu, de la extrema derecha, ganara inesperadamente la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Más tarde, el Tribunal Constitucional anuló dichos comicios. AFP

En mayo de 2025, la ciudadanía de Rumanía tuvo que acudir una segunda vez a las urnas para a elegir al presidente del Estado. El Tribunal Constitucional había anulado la primera vuelta de las elecciones por injerencias rusas. Con el apoyo de Suiza, el grupo de reflexión Expert Forum reunió pruebas indiciarias sobre las ilegalidades en la campaña electoral.

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En toda Europa, las elecciones presidenciales de Rumanía de 2024 son para muchos un símbolo para la injerencia rusa. Representantes oficiales de la Unión Europea ven en estos comicios un ejemplo cómo Rusia puede manipular las campañas electorales. Para otros, estas elecciones anuladas son una muestra de la insensatez con la que actuaron las instituciones rumanas, permitiendo que se perjudicara la democracia.

¿Qué paso? «Durante el día electoral no se produjo ningún fraude que pudiera explicar la victoria de Georgescu», aclara Septimius Parvu del think-tank rumano Expert Forum. Pero la campaña electoral era muy extraña. En ella participaron muchos candidatos de partidos grandes y pequeños, también de la extrema derecha. Finalmente, en la noche electoral, Calin Georgescu obtuvo el 23% de los votos, un candidato independiente y prorruso de la extrema derecha.

Septimius Parvu, de Expert Forum, documentó las elecciones y las campañas electorales en Rumanía. Para los analistas políticos es evidente que TikTok ha ganado cada vez más protagonismo en los últimos años. Zur Verfügung gestellt

Parvu está convencido de que mucha gente no votó por Georgescu, sino en contra del partido gubernamental. ¿Pero entonces qué ocurrió? Según Parvu, las cuentas en TikTok que apoyaban a Georgescu crecieron en pocas semanas mucho más que el conjunto de perfiles de los demás candidatos durante todo el año. Expert Forum cuestiona abiertamente que se trata de un crecimiento orgánico, es decir, impulsado por seguidores reales que no hubieran recibido recompensa económica por su apoyo. Georgescu llevó a cabo una campaña en TikTok que, en circunstancias normales, hubiera costado millones de euros. Sin embargo, el candidato de la extrema derecha declaró no haberse gastado ni un solo céntimo en la campaña electoral.

Apoyo suizo para la «protección de estructuras democráticas asentadas»

Expert Forum observó la plataforma TikTok de forma sistemática durante las elecciones rumanas de 2024 y 2025, documentó los comportamientos sospechosos y formuló quejas. En 2025, la sección Paz y Derechos Humanos del Ministerio suizo de Asuntos Exteriores apoyó el think-tank «en el cuadro de un pequeño proyecto», confirma un portavoz del ministerio consultado por Swissinfo. Las ayudas públicas de la sección Paz y Derechos Humanos dirigidas a Expert Forum forman parte de una «asistencia encauzada, flexible y contextual» con el propósito de «proteger estructuras democráticas asentadas», precisa el portavoz.

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Las leyes electorales son estrictas en Rumanía, explica Parvu, de Expert Forum: «En Rumanía es ilegal que terceros intervengan en campañas electorales. Los fondos se tienen que entregar a los candidatos que luego los pueden usar». Así, por lo menos, lo prevé la ley. En la práctica, sin embargo, las cosas son diferentes: «Digámoslo así: las capacidades de control son muy limitadas», explica Parvu.

Después de las elecciones en noviembre de 2024, Expert Forum interpuso una denuncia ante la oficina electoral exigiendo una investigación. Además, publicó una plantilla para que otras personas pudieran elevar una queja. «Al final, aproximadamente cinco mil personas presentaron una queja recurriendo a nuestra plantilla», se acuerda Parvu. «Tratábamos de explicar a la gente cómo tenía que hacer para tramitar un recurso de queja y contribuir de esta forma a unas elecciones limpias», explica.

Pérdida de confianza en las elecciones

Pero esta iniciativa de sensibilización no puede compensar el daño causado. En opinión de Parvu, las elecciones anuladas de 2024 han provocado una nueva crisis de confianza en Rumanía. Si bien es verdad que la clase política inspiraba muy poca confianza ya con anterioridad a los comicios, la desconfianza se extendió después también al proceso electoral, señala Parvu.

El 24 de noviembre de 2024 se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Georgescu obtuvo la mayoría de los votos. Luego, el 1 de diciembre, tuvieron lugar las elecciones parlamentarias. Y para el 8 de diciembre estaba prevista la segunda vuelta de las presidenciales. Pero el 4 de diciembre, la presidencia publicó una serie de documentos procedentes de los servicios de inteligenciaEnlace externo que apuntaban a una campaña de influenciadores a favor de Georgescu, injerencias rusas y financiación ilegal. Todavía el 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional invalidó por completo las elecciones.

El 10 de enero de 2025, seguidores de Calin Georgescu protestaron delante del Tribunal Constitucional en Bucarest levantando un ataúd con la inscripción «Democracia». AFP

No sólo los extremistas de derecha criticaron esta medida. También Parvu la califica como «decisión nuclear» que, en su opinión, va a perjudicar la democracia rumana durante mucho tiempo. Muchos analistas como la jurista Alina Carrozzini comparten este punto de vista. En un blogEnlace externo, Carrozzini admitió que el Tribunal Constitucional pretendía proteger el Estado de derecho. Pero el momento tardío de la anulación y las circunstancias «han pegado un tiro en el pie de la democracia rumana».

Las elecciones anuladas se convirtieron en toda Europa en un ejemplo para la guerra híbrida de Rusia. Durante la primavera de 2025, Kaja KallasEnlace externo, la alta representante de Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, dijo en referencia a las elecciones rumanas que la desinformación era «una bala en el corazón a la democracia» y la injerencia extranjera, «el arma, el tirador y todo su arsenal».

¿Qué papel tuvo la injerencia extranjera procedente de Rusia?

Para Parvu, el capítulo de las elecciones de 2024 sigue sin estar del todo cerrado. «Todavía tratamos de comprender lo que ocurrió exactamente», dice. Queda fuera de toda duda de que hubo injerencias rusas. «Sin embargo, algunos políticos en Rumanía quieren hacer entender que sólo fueron los rusos quienes influyeron, cuando no es así», explica Parvu. También grupos de personas de Rumanía apoyaron a Georgescu de este modo ilegal, añade. «¿Cuánta injerencia rusa y cuánta injerencia rumana hubo? Sencillamente, no lo sabemos todavía.»

Georgescu recibió ayudas de terceros vía fondos de campaña ilegales. «Algunas partes interesadas que no podían hacerlo, le apoyaron recurriendo a criptomonedas y pagos a influenciadores para que publicaran sus hashtags», expone Parvu. Se registraron actividades llamativas por parte de redes de bots y personas intermediarias.

Para Parvu, los acontecimientos que se sucedieron a lo largo de la campaña electoral de 2024 son el síntoma de un fracaso institucional. Según su propio lema, Expert Forum intercede a favor de una Rumanía «democrática, moderna y normal». En un país normal, las personas responsables en la administración, los tribunales o la política hubieran tenido que averiguar de forma pormenorizada los acontecimientos y asumir sus responsabilidades, señala el analista.

La importancia de TikTok en Rumanía

En un principio, la plataforma TikTok tiene sus propias reglas para impedir la publicidad política. En un informeEnlace externo, Expert Forum documentó anuncios publicitarios a favor de Georgescu que infringen «de manera manifiesta las normas que la misma compañía se ha autoimpuesto», pero que fueron publicados a pesar de ello. La plataforma china, por su parte, declaróEnlace externo que tenía la firme voluntad «de proteger la integridad de TikTok durante las elecciones rumanas».

Entre septiembre y el 6 de diciembre de 2024, TikTok impidió «el registro de más de 400.000 cuentas spam en Rumanía» y también borró después cuentas falsas a favor de Georgescu y de otros partidos. Prácticamente en ningún otro país europeo tiene la plataforma tanto alcance como en Rumanía: TikTok llega a aproximadamente el 57% de la población.

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Es por eso por lo que Expert Forum empezó a observar las etiquetas utilizadas en las campañas electorales. De esta manera, el grupo de reflexión intenta averiguar qué actividades «no son auténticas», es decir, las que proceden, por ejemplo, de redes de bots o cuentas compradas. Si bien el Reglamento de Servicios Digitales de la UE ofrece un marco legal para proceder contra «comportamientos no auténticos», su texto está formulado de manera poco clara, según Parvu.

Cómo Expert Forum observa TikTok

En su labor observadora, Expert Forum busca la colaboración con las plataformas y las instituciones rumanas. Cada vez que el grupo de reflexión detecta modalidades de publicidad política que infringen las reglas de la plataforma o las leyes rumanas, presenta una denuncia. Muchas veces no es fácil decidir cuándo es oportuno cursar la denuncia y cuando no, reconoce Parvu.

Suelen sopesar cada caso con mucho cuidado, añade. «No es fácil denunciar “comportamientos no auténticos” y no es algo que hagamos a la ligera». Pero si detectamos actividades masivas de bots, se trata de una situación inequívoca, afirma. «Puedo asumir que mi opinión discrepe de la de otras personas, pero si observamos robots que pretenden influir en las elecciones, las cosas son bien distintas».

Hemos averiguado cuentas numeradas de Georgescu, con los numerales 1, 2 y 3, continúa Parvu. «En estos casos no se trata de contenidos auténticos». También llaman la atención las cuentas sin contenidos, pero con un elevado número de seguidores. «Hubo muchas cuentas de este tipo en 2024 y 2025». En determinadas redes sociales no es posible determinar la ubicación geográfica de las cuentas.

Miles de denuncias en las elecciones de 2025

Desde hace varios años, Expert Forum ofrece talleres en línea para periodistas con el objetivo de enseñarles a investigar las infracciones contra las leyes que regulan la financiación de las campañas. Para Parvu, la cuestión de la procedencia del dinero es la «piedra angular de cualquier declaración de integridad realizada por un político o una política».

Desde las elecciones presidenciales de 2024, Expert Forum observa cómo mucha gente lo ve de forma similar. Durante las elecciones de 2025 se registraron entre 4.000 y 5.000 denuncias relativas a las campañas y al día electoral que se tramitaron mediante la plantilla de denuncia de Expert ForumEnlace externo. Si bien quedó excluido de estas elecciones presidenciales Georgescu, hubo mucho que criticar también en estos comicios que finalmente ganó el candidato europeísta Nicusor Dan.

Durante dicha campaña electoral, en la que Expert Forum contó con el apoyo de Suiza, se observó un efecto secundario del escándalo de injerencia en la política rumana: «Otros partidos empezaron a hacer lo mismo», subraya Parvu. Las formaciones políticas apuestan por TikTok, y no siempre actúan dentro del marco legal: «Los acontecimientos de 2024 convirtieron en normal algo que será perjudicial para futuras campañas electorales», concluye.

Editado por David Eugster. Adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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