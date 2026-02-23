Dos ciudadanos suizos sancionados y la polémica acusación de desinformación

El caso del exoficial suizo sancionado por la Unión Europea el pasado diciembre ha causado mucho revuelo. ©PHOTOPQR/LE DAUPHINE/Grégory YETCHMENIZA

La Unión Europea ha sancionado a dos ciudadanos suizos por divulgar propaganda rusa. Sin embargo, las explicaciones dadas de por qué fueron sancionados y por qué precisamente estos dos individuos no son concluyentes. Un análisis.

El caso de un excoronel del ejército y exagente del servicio secreto suizo ha causado mucho revuelo en las últimas semanas. En diciembre, la Unión Europea (UE) sancionó a Jacques Baud. Desde entonces, sus cuentas bancarias están bloqueadas y no puede viajar. Estas sanciones le afectan más que a los ciudadanos rusos sancionados porque vive en Bruselas.

El caso de Baud ha reavivado el interés por la situación de Nathalie Yamb, una ciudadana binacional suizo-camerunesa que ya fue sancionada el verano pasado. A diferencia de Baud, sigue teniendo cierta libertad de movimiento. En agosto, la influencer en Instagram agradeció al jefe de Estado nigerino por haberla nombrado consejera especial y por facilitarle un pasaporte diplomático, que utilizó, entre otros desplazamientos, para un viaje oficial a Venezuela.

Intervención de la embajadora suiza

Ambos ciudadanos sancionados se sienten abandonados por Suiza, que, sin embargo, no se adhirió a las sanciones de la UE. Según el periódico ‘NZZ am Sonntag’, el pasado 9 de enero la embajadora suiza en Bruselas intercedió a favor de los dos suizos.

Sin embargo, no es el caso del tercer suizo incluido en la lista de sanciones de la UE, el también penalizado Artem Yurievich Chaika, hombre de negocios y consejero del jefe de la República de Chechenia Ramzán Kadírov. Las sanciones impuestas por la UE contra este ciudadano suizo residente en Rusia, que incluyen la prohibición de viajar y sanciones económicas, forman parte del paquete de sanciones de la UE por la guerra en Ucrania y también fueron adoptadas por Suiza en 2023.

Artem Yurievich Chaika, hombre de negocios suizo con pasaporte ruso, está sancionado. Marsel Badykshin

En el caso de los otros dos suizos sancionados, tanto Yamb como Baud también se ven afectados por otro paquete de sanciones dirigido contra las amenazas híbridas de Rusia.

¿Cuándo se imponen sanciones por publicar contenidos controvertidos?

En 2024, la UE adoptó una normativa al respecto: quienes participen en «acciones o políticas atribuibles al Gobierno de la Federación de Rusia» que «menoscaban o amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad» en un Estado o en una organización internacional, no podrán volver a entrar en territorio de la UE, dispone la Decisión del Consejo de la UEEnlace externo.

Concretamente, estas «acciones» aluden, principalmente, a actividades de sabotaje y desinformación.

Sin embargo, en el caso de la desinformación se trata inexorablemente de un cargo inculpatorio difuso: la desinformación sólo se ciñe al hecho de difundir información falsa o engañosa, no a la información falsa en sí. Por lo tanto, la intencionalidad es un requerimiento necesario para que la divulgación de informaciones falsas se convierta en un acto de desinformación.

Además, la libertad de prensa goza de una protección especial. La cuestión es: ¿dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza la opinión publicada a convertirse en una amenaza híbrida tan peligrosa que justifica la imposición de medidas cercenadoras contra sus autores? Una vez decretadas, las sanciones tienen un efecto inmediato. Es verdad que las personas afectadas pueden recurrir las medidas por la vía legal, pero estos recursos pueden tardar tiempo en resolverse.

El canal Telegram de la “Señora de Sochi”

Aún hoy, Nathalie Yamb sigue utilizando la etiqueta “La señora de Sochi” como hashtag o para su canal homónimo en Telegram. A través de esta plataforma llega a decenas de miles de usuarios, publicando contribuciones de actualidad que elige según criterios muy personales. A principios de marzo de 2022, días después del inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, posteó en reiteradas ocasiones artículos sobre una resolución de la ONU contra el «neonazismo» presentada por la Federación Rusa.

En un post se refirió al hecho de que los Estados Unidos y Ucrania fueron los únicos en votar en contra de la resolución. En otra contribución explicó que se abstuvieron en la votación sobre la resolución aquellos países que habían adoptado sanciones contra Rusia. Y en un tercer post criticó la «casta de países occidentales racistas que ocultaban los hechos y la verdad ante la ciudadanía africana». En aquel entonces, las publicaciones de la activista panafricana llamaron la atención.

La influencer Nathalie Yamb se presenta en las redes sociales con la etiqueta “LaDameduSochi” (La Señora de Sochi). Twitter/Nathalie Yamb

También llamó mucho la atención cómo se posicionó frente a las sanciones dirigidas contra otros: en 2024 dio las gracias al Gobierno de Mali por adoptar sanciones contra personas que apoyan a Ucrania y por «considerar toda ayuda a Ucrania como apoyo al terrorismo internacional».

En declaraciones al periódico dominical ‘NZZ am Sonntag’, Yamb afirmó: «Pongo en riesgo mi vida ya demasiadas veces, por tanto, no me afecta en absoluto la contienda entre Ucrania y Rusia». Teniendo en cuenta lo que publica la influencer para su comunidad en las redes, parecen bastante cuestionables estas declaraciones.

La UE denuncia vínculos de Nathalie Yamb con AFRIC

Oficialmente, la UE justifica las sancionesEnlace externo contra Yamb no solo por considerarla una «firme partidaria de Rusia», sino también por mantener «vínculos específicos con AFRIC, una organización relacionada con empresas militares privadas rusas». AFRIC formaba parte de la campaña del ya fallecido líder mercenario Yevgueni Prigozhin. Desde hace años, Yamb niega tales vínculos, no sólo en declaraciones a ‘NZZ am Sonntag’, sino también ante sus seguidoras y seguidores en las redes. Ella dice que AFRIC sólo la ha invitado una vez.

Por lo tanto, la justificación de las sanciones va más allá de una opinión expresada. La UE dispone de otro marco legal para decretar sanciones contra Yamb porque es una colaboradora del régimen de Níger, que en 2023 accedió al poder mediante un golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente. La UE ha adoptado otra Decisión del Consejo con medidas restrictivas contra el Gobierno de NígerEnlace externo, aunque, de momento, no ha incluido a ninguna persona en la lista de sanciones.

La biografía militar de Jacques Baud

En el caso de Baud, la situación es distinta. A él se le acusa por aparecer como «invitado habitual» en los programas de los medios de comunicación rusos y por actuar como «portavoz» de la propaganda prorrusa. Por ejemplo, es fácil encontrar una intervención suya en el canal de Telegram de la agencia rusa de noticias Sputnik.

En la lista de las personas sancionadasEnlace externo, Baud aparece bajo la entrada número 57. En el caso del siguiente en la lista, un francés, también exmilitar, las alegaciones justificadoras son muy parecidas. Tal vez la biografía militar sea un factor determinante para la decisión de incluirlos en la lista.

Baud, por su parte, se posiciona como experto y analista militar. En su libro ‘El arte bélico ruso: Cómo Occidente llevó a la derrota a Ucrania’ (The Russian Art of War: How the West led Ukraine to defeat) no sólo recurre a la expresión «operación especial», término utilizado por la propaganda rusa para referirse a la guerra de agresión, también justifica esta terminología con una exhaustiva explicación, como si sólo se tratara de una cuestión de definición conceptual. Además, no menciona en ninguna parte que Rusia encarcela a las personas que emplean el término “guerra”.

En el libro de Baud no se encuentran matices en su valoración. Para Baud, las sanciones de Occidente son una oportunidad para Rusia, que inexorablemente va a ganar la guerra, afirmación que resume el argumento principal del libro. «La razón principal para el éxito de Rusia es que sólo la conocemos a través de los perjuicios y la ignorancia en la que nos han metido las “élites” y los periodistas», escribe.

El caso de Baud es llamativo en la medida en que la UE sólo le acusa de aparecer en la televisión rusa, sin imputarle ningún vínculo institucional con el Estado ruso. Y a diferencia de Yamb, que ya había sido sancionada por Francia, no tiene antecedentes sancionadores. Baud quiere recurrir las sanciones ante el Tribunal Europeo. La decisión final en el caso del exmilitar suizo se espera con mucha expectación.

Suiza no se adhirió al paquete de sanciones contra la desestabilización

El juicio oral en el Tribunal Europeo de Estrasburgo también despertará mucho interés en la Secretaría de Estado de Economía (SECO), la agencia estatal suiza responsable del régimen de sanciones. Consultado por este medio, un portavoz responde por escrito que el Ministerio suizo de Economía, «por consideraciones legales y políticas», no ha sometido a discusión del Consejo Federal las sanciones de la UE relativas a las amenazas híbridas de Rusia para que decidiera sobre la adopción autónoma de las medidas por parte del Gobierno suizo.

¿Qué quiere decir esto? A una repregunta, el portavoz contesta: «Conforme a la Ley sobre los embargos, la Confederación puede decretar medidas coercitivas para imponer sanciones que tienen por objeto el cumplimiento del derecho internacional público, en particular, los derechos humanos». Según el Ministerio suizo de Economía, los «criterios de inclusión en la lista aplicados por el régimen sancionador de la UE relativos a las amenazas híbridas» sólo sirven parcialmente a este fin. «Así lo han confirmado recientemente algunos casos aislados», afirma el portavoz. No está claro si entre estos casos aislados se encuentran los de Yamb y Baud.

Según el portavoz, las sanciones relativas a la guerra en Ucrania siguen teniendo prioridad para Suiza. Curiosamente, el término «desinformación» aparece varias docenas de veces en el texto para justificar las sanciones, que Suiza ha adoptado y cuyas medidas se dirigen contra personas y organizaciones nicaragüenses, birmanas, libias, bielorrusas y, sobre todo, rusas.

Entre las personas incluidas se encuentran funcionarios públicos, comerciantes y responsables de canales de propaganda de países no occidentales. En la mayoría de los casos, los vínculos que mantienen con los regímenes sancionados son manifiestos. No obstante, en ocasiones las justificaciones parecen arbitrarias, también en las sanciones adoptadas por la Confederación.

Por ejemplo, la inclusión en la lista del crítico literario ruso y redactor jefe de la revista ‘Literaturnaya Gazeta’ Maxim Zamshev, que es miembro del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, un órgano adscrito al Gobierno ruso, se justifica con el argumento de que se trata de una persona que «apoya la invasión rusa y que ha divulgado propaganda y desinformación sobre la guerra». Zamshev vive en un país en el que muchos intelectuales apoyan la guerra públicamente. No está claro por qué le sancionan a él y no a otros.

Lea también nuestro análisis sobre por qué la difusión internacional de información falsa es un tema de seguridad para Suiza:

Texto original editado por Balz Rigendinger. Adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela. Versión en español revisada por Carla Wolff.

