Guerrilla denuncia siete muertos, entre ellos un niño, por bombardeo del Ejército birmano

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Bangkok, 19 jun (EFE).- La guerrilla rebelde Ejército de Arakán denunció este viernes que siete civiles, entre ellos un niño de cinco años, murieron en Birmania (Myanmar) en un bombardeo de las fuerzas armadas del país en una zona residencial del estado occidental de Arakán.

En un comunicado, el grupo armado explicó que durante la tarde del jueves los militares utilizaron cuatro aviones de combate para atacar zonas residenciales en el municipio de Kyauktaw y en los alrededores del mercado de la aldea de Lanmadaw.

Esta milicia, que controla la mayoría del territorio de Arakán, añadió que, además, 19 personas resultaron heridas, mientras que una treintena de edificios, incluyendo casas y comercios, quedaron incendiados y destruidos.

El ataque del jueves se suma a los ocurridos el pasado domingo y lunes, cuando otro bombardeo en el municipio de Gwa, también en el estado de Arakán, mató a tres civiles e hirió a otros cuatro, según la misma fuente.

Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos acusan al Ejército de asesinatos de civiles desde el golpe militar de 2021, liderado por el general golpista y recién investido presidente Min Aung Hlaing, en una asonada que acabó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Actualmente, 22.210 personas están detenidas en cárceles controladas por los militares y 8.098 han muerto a manos del Ejército, según los datos difundidos el jueves por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania (AAPP).

Aunque la resistencia, integrada por milicias prodemocráticas y guerrillas étnicas, ha ganado control en varios territorios en el último quinquenio, el Ejército continúa teniendo superioridad aérea y de artillería gracias a los aviones, helicópteros y armas que adquiere con ayuda de países como China y Rusia.

Mientras, el Gobierno militar del general golpista Min Aung Hlaing lleva a cabo una campaña en busca de reconocimiento internacional tras autonombrarse presidente después de unas elecciones sin oposición real el pasado diciembre. EFE

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