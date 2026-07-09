Guido Rodríguez, sobre Argentina y los árbitros: “Suerte tantos años es difícil tener”

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València (España), 9 jul (EFE).- El centrocampista argentino Guido Rodríguez habló de la selección albiceleste en su presentación con el Valencia, dijo que intenta tomar con naturalidad las críticas por las decisiones arbitrales tras el partido contra Egipto y aseguró que “suerte tantos años es difícil tener”.

“No me cansa (que los vinculen con los errores arbitrales). Lo trato de tomar con naturalidad, entiendo la calentura porque a todos nos pasó estar en la cancha y que no te cobren algo que pensás que es así. Cuando yo era parte del grupo sabía la mentalidad que tenía; no es suerte, es otra cosa, y se queda demostrado. Suerte tantos años es difícil tener”, afirmó.

Guido, que ha firmado un nuevo contrato con el Valencia hasta 2028 más una temporada opcional tras militar en el equipo blanquinegro en la segunda parte de la pasada temporada, reconoció que está viviendo el Mundial de manera extraña tras ser campeón en Catar 2022.

“Son sensaciones raras, pero el momento en el que supe que no iba a ir era un argentino más alentando a la selección. Estuvo cerca, pero la selección tiene grandes jugadores y otros que se han quedado fuera también. Está demostrando la calidad y la mentalidad que tiene”, finalizó.

Guido Rodríguez formó parte de la ‘Scaloneta’, el exitoso equipo liderado por Lionel Scaloni que conquistó los títulos de Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y, sobre todo, el Mundial de 2022. No obstante, quedó fuera de la selección que ahora aspira a revalidar el título logrado en Catar y que supondría la cuarta estrella para Argentina, después de las también ganadas en 1978 y 1986. EFE

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