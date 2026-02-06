Guillén y Thompson abren la serie Ecuador-Australia por cupo a segunda ronda de Qualifiers

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 6 feb (EFE).- El ecuatoriano Álvaro Guillén y el australiano Jordan Thompson disputarán este sábado el primer punto de la serie de Copa Davis entre estos dos países por el pase a la segunda ronda de los Qualifiers, según se definió este viernes en un sorteo realizado en la capital ecuatoriana.

Después de Guillén y Thompson se enfrentarán el ecuatoriano Andrés Andrade y el australiano James Duckworth.

Será la segunda ocasión en la que ecuatorianos y australianos chocarán por Copa Davis. La primera fue en el 2001, que terminó con un triunfo por 4-1 a favor de los oceánicos, cuando Ecuador disponía de los hermanos Nicolás y Giovanni Lapentti, quienes ganaron el único punto en el partido de dobles.

En el enfrentamiento de dobles de la actual serie se enfrentarán el domingo los ecuatorianos Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar contra Rinki Hijikata y Jason Kubler, de Australia.

El cuarto partido por individuales pondrá frente a frente al local Guillén contra el oceánico Duckworth, y en el partido final chocarán el ecuatoriano Andrade y el australiano Thompson.

Los australianos llegan en mejores puestos del actual ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), ya que Thompson ocupa el puesto 113, mientras que el ecuatoriano Guillén está en el 193.

Por su parte, Duckworth se sitúa en el puesto número 83 y el local Andrade está en el puesto 270.

Sin embargo, los ecuatorianos se mantienen optimistas, ya que aseguran tener como aliada a la altura de Quito, que está a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y al aliento del público, aseguró el capitán Raúl Viver.

El ganador de la llave entre ecuatorianos y australianos se enfrentará en la segunda ronda de los Qualifiers, en septiembre próximo, al ganador de la serie entre Noruega y Gran Bretaña.

– Programa de partidos:

– Sábado: desde las 11.00 horas local (16.00 GMT), Álvaro Guillén – Jordan Thompson y Andrés Andrade – James Duckworth.

– Domingo: desde las 11.00 horas local (16.00 GMT), en dobles: Diego Hidalgo/Gonzalo Escobar – Rinki Hijikata/Jason Kubler, y en singles: Guillén – Duckworth y Andrade – Thompson. EFE

