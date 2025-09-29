The Swiss voice in the world since 1935
Guillermo Alejandro de Países Bajos hará primera visita de un monarca a Surinam desde 1978

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 29 sep (EFE).- El rey Guillermo Alejandro de Países Bajos confirmó que visitará Surinam en diciembre próximo, en lo que constituye la primera visita de un monarca holandés al país sudamericano desde 1978.

Así lo anunció la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, tras acudir a la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

De acuerdo con Geerlings-Simons, el rey viajará a Surinam después de la celebración de la independencia del país el 25 de noviembre próximo.

Geerlings-Simons explicó que la invitación al rey Guillermo Alejandro a Surinam se dio a principios de este mes de septiembre, luego de varias consultas diplomáticas.

Por su parte, el primer ministro holandés, Dick Schoof, sí confirmó su participación en las festividades de la independencia de Surinam, conocidas como Srefidensi.

Surinam, con una población de 600.000 habitantes, fue una antigua colonia holandesa hasta que logró independizarse en 1978.

Bajo la administración del entonces presidente de Surinam Desi Bouterse, del 2010 al 2020, el país no tuvo ninguna visita real. EFE

jm/vh

