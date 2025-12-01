Guillermo Alejandro inicia primera visita a Surinam de un rey de Países Bajos en 47 años

2 minutos

San Juan, 1 dic (EFE).- El rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos inició este lunes una visita de Estado de tres días a Surinam para mejorar la relación política y económica con su antigua colonia, en lo que constituye el primer viaje de un monarca neerlandés al país sudamericano desde 1978.

El monarca llegó acompañado por su esposa, la reina Máxima, y una amplia delegación compuesta por 15 empresas e instituciones dedicadas a sectores de ingeniería, infraestructura, logística, agricultura e innovación.

La visita de Estado comenzó con una recepción en el Palacio Presidencial a cargo de la presidenta de Surinam, Jennifer Greeling-Simons, seguida de una reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

Greeling-Simons enfatizó, citada por los medios locales, que las conversaciones bilaterales fueron «exitosas» y que esta visita de Estado contribuirá a «un nuevo impulso para el país».

Por su parte, Guillermo Alejandro agradeció a la presidenta y al pueblo surinamés la hospitalidad recibida y aseguró que Países Bajos espera «profundizar su larga relación con Surinam».

El monarca dijo asimismo que «la historia de la esclavitud merece reconocimiento y reflexión», en alusión a la trata de esclavos a su antigua colonia, que se independizó el 25 de noviembre de 1975.

En el pasado, se ha disculpado por la participación histórica de su país en la esclavitud y por el papel de la familia real, pero ni él ni el Gobierno de Países Bajos han ofrecido directamente reparaciones económicas.

Numerosas organizaciones surinamesas han exigido reiteradamente reparaciones a los Países Bajos y critican que las disculpas oficiales ofrecidas son insuficientes sin una compensación económica y social tangible.

En el marco de la cooperación bilateral, se firmaron en esta jornada tres declaraciones de intención en áreas como turismo, dragado del río Surinam, puertos, logística, educación y desarrollo urbano.

El expresidente Chandrikapersad Santokhi invitó oficialmente al rey en 2021, pero la invitación no fue aceptada en ese momento ya que el exmandatario y antiguo jefe militar Desi Bouterse aún era una figura clave en la política del país. EFE

es-mv/ajs