Guillermo Almada descarta ser candidato para dirigir a la selección de Uruguay

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México, 3 jul (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, nuevo entrenador del América mexicano, descartó este viernes ser candidato para dirigir a la selección de su país en sustitución del argentino Marcelo Bielsa.

“Mi realidad es el América, estoy sumergido en esto, no me voy a guiar por trascendidos de prensa. Es una alegría que una selección tan grande como Uruguay piense en nosotros, pero hoy sólo pienso en el América que es un proyecto tan grande que no hay espacio para pensar en otra cosa”, afirmó el técnico en su presentación con las Águilas.

Almada negó la posibilidad de tomar las riendas de la selección de su país, a pesar de la salida del argentino Marcelo Bielsa, seleccionador que los guió en el Mundial 2026, en el que no superaron la fase de grupos, algo que le costó el puesto al también conocido como ‘El loco’.

“Aunque sería un orgullo ser tomado en cuenta, no hay cabeza para pensar en otra cosa que no sea este proyecto que tenemos con el América”, subrayó el timonel.

El estratega también destacó el desempeño que la selección mexicana ha tenido en la Copa del Mundo, en la que el próximo domingo chocará con Inglaterra en octavos de final.

“Para la selección mexicana sólo tengo palabras de elogio, nos hace sentir orgullosos a los que formamos parte del fútbol mexicano. Yo siempre he pregonado que México tiene la materia prima para pelear con cualquier selección. Ojalá resuelva esto de la mejor manera porque nos representa a todos. Me alegra mucho la realidad que está viviendo la selección y no me sorprende”, apuntó.

El sudamericano, que viene de dirigir al Real Oviedo de España, aseguró que tuvo varias ofertas para mantenerse en Europa, pero priorizó venir al América por la trascendencia que tiene este equipo.

“Es un desafío importante, luego de nuestra salida de España tuvimos muchas ofertas para quedarnos en Europa, pero cuando llegó el América ni lo pensamos, es una ocasión que se te presenta una vez en la vida. Lo tomamos con la mayor responsabilidad”, señaló.

Guillermo Almada elogió el trabajo de su antecesor en las Águilas, el brasileño André Jardine, quien marcó época con un tricampeonato de liga, dos trofeos de campeón de campeones y una Supercopa de la liga.

“Jardine se ganó un respeto de manera merecida de toda la gente aquí en el América. Ese es el reto, trazarnos una idea futbolística distinta, pero con el mismo fin, lograr cosas importantes para quedar en la historia del equipo. No hay dinero que pueda lograr eso, ese es el gran desafío deportivo que nos ilusiona tanto”, concluyó.

Almada debutará al frente del América en la primera jornada del Apertura 2026 el próximo 18 de julio en partido ante el Querétaro. EFE

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