Guillermo Fesser: «Sin hispanos, EE.UU. no estaría celebrando la Independencia»

Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 3 mar (EFE).- El periodista y divulgador español Guillermo Fesser ha puesto en marcha este martes ‘Raíces’, un concurso escolar que celebra la herencia hispana en Estados Unidos en medio de un clima político que cuestiona la pertenencia de la comunidad latina en el país.

«Sin hispanos, Estados Unidos no estaría celebrando la Independencia y hay que contarlo ya», indica Fesser en una entrevista con EFE con motivo de este certamen, que se celebra en el marco del 250 aniversario de la nación estadounidense y que nace de la vocación de colocar una parte fundamental de su pasado en el presente.

La iniciativa del periodista, que cuenta con el auspicio de la embajada de España, surge del desconocimiento general sobre la huella española en el territorio: «Desde que llegué a Estados Unidos me di cuenta que desconocíamos que los hispanos habían tenido una presencia tan importante en este país», confiesa.

‘Raíces’ invita a jóvenes a partir de 11 años a explorar en un ensayo de un máximo de 3.000 palabras desde el origen de un festival vecinal o el nombre de una calle, hasta el impacto de negocios y figuras sociales que definen su comunidad.

«Sabiendo que tenemos raíces en el pasado, sabiendo que pertenecemos a esta comunidad de pleno derecho, vamos a hablar del presente y vamos a decir a la gente lo que existe», explica Fesser.

Un jurado que contará con figuras de la talla del chef José Andrés a la reputada periodista Cecilia Vega evaluará los trabajos y seleccionará las 15 mejores redacciones, que formarán parte de un libro titulado ‘Raíces hispanas de Estados Unidos’ que Fesser prepara para integrar en el temario de los institutos estadounidenses.

El alumnado ganador, junto al profesorado, ganará un viaje con todos los gastos pagados que recorrerá Madrid, Sevilla y acabará en Macharaviaya, el pueblo malagueño donde nació Bernardo de Gálvez, único lugar fuera de suelo estadounidense donde se celebra el 4 de julio.

Un país frente al espejo

Para Fesser, Estados Unidos atraviesa un problema estructural que ha convertido a la sociedad en un modelo de nación que opera como un «club privado» de acceso restringido, cada vez más distante de la vibrante realidad multicultural que late en sus calles.

«Es un complejo de inferioridad de (Donald) Trump y de la gente como él, que apoyan que esto sea solo blanco y de descendientes de blancos europeos», afirma Fesser.

«No se dan cuenta de que los demás aportamos, es decir, que la variedad lo que hace es que la fiesta sea más divertida. Quieren un país aburrido de ellos mismos para ellos mismos», añade.

‘Raíces’ busca, en este sentido, empoderar a la comunidad frente a una retórica que pone en duda su derecho a formar parte de la nación.

«Hay que contar la historia para que los hispanos sepan que pertenecen, especialmente ahora que se les cuestiona, se les maltrata y se les mete en un saco injusto», defiende.

Esperanza en las aulas

Tras haber recorrido varias escuelas de los 50 estados del país con la disculpa de su libro ‘Get to Know Bernardo de Gálvez’ (‘Conoce a Bernardo de Gálvez’), Fesser confía en que habrá una reconstrucción, si bien lenta, a través de las nuevas generaciones que cambiará el clima político actual.

Cada estudiante «es de una denominación de origen distinta y no tienen ese trauma que tiene esta generación mayor de estar acomplejados y pensar que los demás les quieren quitar cosas. No trata de que te quiten cosas, se trata de compartir cosas», dice.

«Hay esperanza. Lo que pasa es que cuando haces un mal tan grande como se está haciendo, cuando destruyes tanto, la reconstrucción es lenta y tarda muchas generaciones. Va a dejar muchos, muchos daños colaterales», sentencia. EFE

