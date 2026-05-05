Guinea-Bisáu convoca al embajador de Sudáfrica por los crecientes actos xenófobos

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Bisáu, 5 may (EFE).- El Gobierno de Guinea-Bisáu convocó al embajador sudafricano en este pequeño país de África occidental para manifestar su «profunda preocupación» por los crecientes actos xenófobos contra migrantes africanos residentes en Sudáfrica.

«La diplomacia guineana seguirá vigilando de cerca la evolución de la situación y no descarta la adopción de medidas adicionales si se produce un empeoramiento de las condiciones de seguridad para los ciudadanos que residen en Sudáfrica», señaló un comunicado de la Presidencia de Guinea-Bisáu.

Según el comunicado, difundido este lunes, durante la reunión, el primer ministro bisauguineano, Ilídio Vieira Té, le transmitió al embajador sudafricano, Mphakama Nyangweni, su preocupación por la seguridad e integridad física de sus nacionales.

Así, Vieira Té instó a Pretoria a adoptar «medidas firmes y eficaces» para luchar contra la «xenofobia», al reivindicar que muchos de sus ciudadanos residentes en Sudáfrica se dedican a actividades económicas legítimas y de subsistencia.

Guinea-Bisáu no es el primer país que reacciona ante las recientes movilizaciones de grupos antiinmigración en Sudáfrica: en los últimos días, también Nigeria y Ghana convocaron a los representantes diplomáticos sudafricanos en sus países, mientras Kenia emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos residentes en Sudáfrica.

Asimismo, después de la viralización de vídeos en medios de comunicación y redes sociales en las que se muestran ataques y manifestaciones caracterizadas por retórica xenófoba y discursos de odio, el Gobierno de Nigeria informó este domingo de que al menos 130 nigerianos han solicitado ser repatriados a su país.

En este contexto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, cargó la pasada semana contra todo tipo de acciones xenófobas, y advirtió que no debemos permitir que las «legítimas preocupaciones» sobre la migración irregular generen «prejuicios» contra otros ciudadanos africanos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

Las más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la organización Human Rights Watch (HRW).

Numerosas comunidades de inmigrantes fueron entonces repatriadas por sus propios países, como Mozambique o Nigeria, y Sudáfrica fue blanco de duras críticas internacionales por la xenofobia. EFE

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