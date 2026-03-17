Guinea-Conakri, Liberia y Sierra Leona se comprometen a resolver sus tensiones fronterizas

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Nairobi, 17 mar (EFE).- El presidente de Guinea-Conakri, general Mamadi Doumbouya, acogió una cumbre tripartita con sus homólogos de Sierra Leona y Liberia para abordar las recientes tensiones fronterizas entre los tres países, que se comprometieron a usar vías diplomáticas y a aumentar la cooperación de seguridad en esas zonas.

Según confirmó esta madrugada en un comunicado la Presidencia guineana, el encuentro reunió este lunes en la capital, Conakri, a los jefes de Estado liberiano, Joseph Boakai, y sierraleonés, Julius Maada Bio, así como a la ministra de Asuntos Exteriores de Costa de Marfil, Nialé Kaba, como país observador de las conversaciones.

«Los jefes de Estado examinaron los puntos de fricción observados en ciertas zonas fronterizas» y «subrayaron la necesidad de un enfoque pacífico y concertado, basado en el diálogo, el derecho internacional y los mecanismos regionales de resolución de controversias existentes», señaló el comunicado.

Los dirigentes reafirmaron su compromiso con «los principios de soberanía, inviolabilidad de las fronteras e integridad territorial» y decidieron «fortalecer la cooperación en materia de seguridad para prevenir incidentes a lo largo de sus fronteras compartidas».

Algunas de las medidas mencionadas son el aumento de las patrullas conjuntas o el intercambio de inteligencia.

Asimismo, acordaron crear comisiones técnicas conjuntas para trabajar en la «clarificación y demarcación de las fronteras terrestres y marítimas».

En los últimos días, estallaron tensiones entre Guinea-Conakri y Liberia en su frontera compartida, que llevaron a enfrentamientos entre civiles liberianos y soldados guineanos, según denunciaron las autoridades liberianas y residentes de la zona.

Estas tensiones llevaron al despliegue de militares por parte de Guinea en la frontera.

A finales de febrero, se produjeron también conflictos en la frontera entre Guinea-Conakri y Sierra Leona, cuando ambos países se acusaron mutuamente de perpetrar incursiones militares en sus territorios.

Estos tres países y Costa de Marfil forman parte de la Unión del Río Mano, creada en 1973 con una declaración firmada inicialmente por los entonces presidentes liberiano, William Tolbert, y sierraleonés, Siaka Stevens, para impulsar la colaboración en el comercio, el desarrollo de infraestructuras y la seguridad en la cuenca del río.

La pasada semana, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) expresó su «profunda preocupación» por las tensiones, anunció el despliegue de una «misión técnica de evaluación» en la zona afectada y pidió «máxima moderación» para desescalar la tensión. EFE

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